Van’da Yarın Okullar Tatil Mi? Van’da 27 Şubat’ta Okullar Tatil Mi? Van Valiliği Açıklama Yaptı Mı?

Van'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat Salı günü eğitime ara verildi. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle alınan kararla birlikte bu ilçelerde eğitim yapılmayacak.
Van'da 27 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?
Evet, Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 27 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Van Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Saray ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi