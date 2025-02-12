Yarın Amasya’da Okullar Tatil Mi? Amasya’da 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var Mı, Yok Mu? Amasya Valiliği Açıklama Yaptı mı?
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Amasya’da etkili olan kar yağışı ve sağanak nedeniyle olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski oluştu. Bu nedenle Amasya Valiliği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için ise okullar normal şekilde açık olacak.
Amasya'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil mi?
Amasya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi. Ancak taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim devam edecek.
Amasya'da 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var mı, Yok mu?
Taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrenciler için 13 Şubat'ta eğitim yapılmayacak. Bunun dışında kalan öğrenciler için okullar açık olacak ve eğitim faaliyetleri devam edecek.
Amasya Valiliği Açıklama Yaptı mı?
Evet, Amasya Valiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Amasya'da 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Edildi mi?
Tüm okullar tatil edilmedi. Sadece taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrenciler için 13 Şubat günü eğitime ara verildi. Diğer öğrenciler için eğitim devam edecek.
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