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YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklaması!

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YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklaması!
Gümüşhane’de etkili olan kar nedeniyle yarın okulların durumu merak ediliyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Öğrenciler ve veliler “Yarın Gümüşhane’’de okullar tatil mi?“sorusuna yanıt arıyor. Peki; 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu? İşte, son dakika Valilik açıklaması ve okulların durumu hakkında tüm detaylar.

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına dair bir açıklama yaparak, eğitimle ilgili alınan son kararları duyurdu. Peki; yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi, okul var mı yok mu? 

Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın (6 Şubat 2025 ) tüm okullarda eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor.

Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Yarın Eğitime Ara Verildi

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane'de yarın kar yağacak mı?

Gümüşhane'de yarın gün boyu kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gece saatlerine -5 derece, gündüz saatlerinde ise -2 derece olarak tahmin ediliyor. Vatandaşlar kar yağışından yaşanabilecek olumsuz koşullara  karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıldı.

Gümüşhane hava durumu

Gümüşhane'de yarın hava nasıl olacak? Yarın Gümüşhane'de kar yağışı var mı? İşte Meterolooji Genel Müdürlüğü Gümüşhane hava durumu tahmini bilgileri:

Gümüşhane Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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