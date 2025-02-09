Yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı, hangi illerde okullar tatil olacak? 11 Şubat 2025 Salı okullar tatil mi?

11 Şubat 2025 Salı okullar tatil mi? Kış mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bu günlerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okullar tatil edilmiş, öğrenciler bu durumu yakından takip etmişti. Şimdi ise gözler yeni haftaya çevrildi.

Kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara veriliyor. Geçtiğimiz hafta bu durum birçok ilde yaşandı ve öğrenciler bu hafta için de meraklanmaya başladı. "Okullar yarın tatil mi? 10 Şubat 2025 Pazartesi kar tatili var mı? Nerede ve hangi illerde okullar tatil?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, İstanbul'da ve diğer illerde 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar tatili kararı alındı mı?

OKULLAR YARIN (11 ŞUBAT 2025) TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Ancak, şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir duyuru gelmediği için kararın ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi