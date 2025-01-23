Yeni yargı reformu paketi bugün açıklanıyor: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni kamuoyu ile paylaşacak. Belge ile denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak.

Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek.

İlk olarak, birden çok sabıkası bulunan kişilerin, hüküm giymesi beklenmeden, tutuklu yargılanması sağlanacak.

Strateji belgesine göre tutuklama tedbiri; suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden ele alınacak.

İkinci adım ise, cezasızlık algısının ortadan kaldırmaya yönelik. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanlar, denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmiyor. Bu değişecek asgari tutukluluk süresi getirilecek. Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek için de adım atılacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak.

Arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır sürüyor. Yargı kurumlarının her kademesiyle sorunlara ilişkin toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı çalışmalar kapsamında 55 bin görüş aldı, 12 bin paydaş anketi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi