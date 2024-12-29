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Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

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Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde yılbaşında yağış görülmeyecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurgulayan Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek." diye konuştu.

Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini, çarşamba sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.

Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret eden Oğlakçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Oğlakçı, "Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, sıcaklığın gece 6, gündüz 9 derecede seyredeceğini söyledi.

Oğlakçı, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Salı ve çarşamba günü sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olacak." dedi.

İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Oğlakçı, sıcaklığın gece 6 ila 7 derece, gündüz 12 ila 13 derecede seyredeceğini aktardı.

Ankara'da yarın itibarıyla güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirten Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmediklerini söyledi.

Oğlakçı, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların gece eksi 1 ila eksi 2 derece, gündüz 6 ila 7 derecede seyredeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

  • #Hava Durumu #Meteoroloji #Yağış

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