Yolcu otobüsü rampada polis aracına çarptı

Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampasına tırmanırken Akyaka kavşağının hemen üst bölümündeki 'U' virajını dönmeye çalışan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün sürücüsü, yağışlı hava nedeniyle aracını kaydırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bölgede bulunan trafik polisinin aracına çarptı.
Kara yolunu ikiye ayıran bariyerlere de çarpan otobüs, yolun ortasında durabildi. Kaza nedeniyle otobüste ve polis aracında maddi hasar oluşurken, kaza sonrası yol kısa süreliğine tek şeritten verildi.
Kaynak: İHA