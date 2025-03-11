ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Yeni Bayram İkramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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2025 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Peki, 2025’te verilecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Zamlı emekli bayram ikramiyesi tutarının açıklanmasının ardından, ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı gündeme geldi. 2025 yılı için belirlenen yeni bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte, zamlı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih ve detaylar.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var” dedi.
Böylece emekli bayram ikramiyesinde yüzde 33,3'lük artış meydana geldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyesi ödemeleri, her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yapılacak.
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart ile 1 Nisan arasında kutlanacak. Zamlı ikramiyelerin ise bayramdan önce, 28 Mart'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.
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