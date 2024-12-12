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Zehir tacirlerine operasyon: 1 Milyon 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Zehir tacirlerine operasyon: 1 Milyon 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da Zehir Tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-2” operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin,74 kg kokain ve1 milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.

"Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz"

Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-2" operasyonunda toplam; 169,5 Kg Uyuşturucu Madde ile  Milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum".

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Ali Yerlikaya #İçişleri Bakanlığı #Narkotik

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