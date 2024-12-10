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2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada YENİ GELİŞME! Aralarında Konya il muhasebe sorumlusuda bulunan 2 şüpheli yakalandı

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2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada YENİ GELİŞME! Aralarında Konya il muhasebe sorumlusuda bulunan 2 şüpheli yakalandı
Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ mensuplarının sınavlarda usulsüzlük yaptığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yürütülen 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmade ise Bylock kullandığı tespit edilen ve sözde "Konya il muhasebe sorumlusu" olduğu iddia edilen 1 şüpheli ile KPSS çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen ve Bylock kullandığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

  • #2010 KPSS #2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu #FETÖ

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