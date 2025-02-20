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21 Şubat Cuma günü Konya’da okullar tatil mi? İşte ilçe ilçe eğitim-öğretime ara verilen yerler

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21 Şubat Cuma günü Konya’da okullar tatil mi? İşte ilçe ilçe eğitim-öğretime ara verilen yerler
21 Şubat Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya’da okullar tatil mi? İşte 21 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilen ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Bununla birlikte Konya'da bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı ilçelerde de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bilgisi geliyor.

HADİM'DE TAŞIMALI EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA
Hadim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlçemiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilçe genelindeki eğitim kurumlarımızda taşımalı eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

GÜNEYSINIR'DA DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA
Güneysınır Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da elverişsiz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle yaşanbilecek olumsuzluklara karşı 21 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DOĞANHİSAR'DA EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN KAR TATİLİ
​Doğanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle ilçedeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN TAŞKENT VE HÜYÜK KARARI
Konya Valiliği'nin son açıklamasıyla birlikte Hüyük ilçesinde 21 Şubat Cuma günü tüm okullarda, Taşkent ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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