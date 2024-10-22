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4 çocuk babası Konyalı 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız’dan “Göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü’’ açıklaması

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4 çocuk babası Konyalı 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız’dan “Göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü’’ açıklaması
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Çetin Yıldız (42), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin, değerlendirmede bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadere Mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Yıldız, haberi aldığında buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Darbe teşebbüsünü akrabasının düğününde öğrendiğini ve Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini anlatan Yıdız, "Allah beni gazi olarak şereflendirdi. Ağır yaralı 13 kişiden birisi benim. İlk 2 yıl yoğun bir fizik tedavi gördüm hala ara ara kontrol oluyorum. 4 defa ameliyat oldum, hayatımın gidişatı değişti. Hayatı kararan binlerce kişi olduğunu biliyoruz. Çok şehidimiz var, nice vatan evlatlarına kıydılar. Tarihimizde görülmemiş bir hainlik yaptılar." dedi.

- "Bu oluşumun dağılışını hepimiz izleyeceğiz"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini değerlendiren Yıldız, şunları kaydetti:

"İlahi adalet tecelli etti öncelikle bundan dolayı buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü biz mahkemeye çıkarıp idam cezasına çarptırmadık. Bu toprakların dışında kendisi doğal şartlarla öldü, o yüzden buruk sevinç yaşıyoruz. Bundan sonrası çok önemli inşallah bu oluşumun dağılışını hepimiz izleyeceğiz. Hain yapının ilk oluşumunda bu milletin manevi duygularını kullandılar. İşin gerçeğinde siyasi kazanımlar neticesinde varlığını büyütüp sürdürdüğü için bir temeli yok bundan dolayı dağılacağını göreceğiz. Haberlerde 'Milyonların gözü aydın, terör elebaşı geberdi' başlığını görmek isterim. Milyonların hakkına girdi ve hayatını kararttı, küçük bir şey değil milyonlar bu haberi bekliyordu. Cenazesinin buraya gelmesini düşünmek bile istemiyorum, infial olur. Bu topraklara hizmet etmedi ve ait değil, göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü, orda defnedilecek."

Kaynak: AA

  • #15 Temmuz #Çetin Yıldız #FETÖ #Kulu #terör

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