80 yıl sonra Konya’ya geldi! Şubat ayında 2 fabrikanın temeli atılacak

80 yıllık yasağın kaldırılmasıyla ilk kez kenevir ekimi yapılan Konya, kenevirin işlenmesinde de önemli bir merkez olacak.

Şubatta 2 fabrika kurulacak!

Tıptan kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya birçok alanda kullanılabilen kenevir bitkisi için ilk etapta Konya'ya 4 fabrika kurulacak. Kompozit fabrikası, selüloz fabrikası, tuğla fabrikası ve yağ fabrikası arasında ilk önceliği ise kompozit ve selüloz fabrikası aldı. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz 2 fabrikanın temelinin Şubat ayında atılacağını duyurdu.

Fabrikalar nereye kurulacak?

Konya'da kenevir üretimi için belirlenen alan Çumra ilçesinde yer alıyor. 20 dekarda yapılan deneme üretimi başarıya ulaştı. Ekim ayında hasadı yapılan kenevir tohumlarının dönümünden 400 kilo verim elde edildi. Fabrikalar da Çumra ilçesine kurulacak. Konya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Konya'da neler üretilecek?

Selüloz fabrikasında kumaş ve kağıt ürünleri üretilirken kompozit fabrikasında ise rüzgar tribünlerinin kanatlarından uçak ve helikopter gövdelerine kadar geniş bir yelpaze var. İlk etapta sözleşmeli üreticilerden 30-40 ton üretim yapmaları istenecek. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, sap ve lif şeklinde alınacak ürünün tonuna 12.000 TL ödeneceğini söyledi.