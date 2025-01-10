GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

80 yıl sonra Konya’ya geldi! Şubat ayında 2 fabrikanın temeli atılacak

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

80 yıl sonra Konya’ya geldi! Şubat ayında 2 fabrikanın temeli atılacak

80 yıllık yasağın kaldırılmasıyla ilk kez kenevir ekimi yapılan Konya, kenevirin işlenmesinde de önemli bir merkez olacak. 

Şubatta 2 fabrika kurulacak!

Tıptan kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya birçok alanda kullanılabilen kenevir bitkisi için ilk etapta Konya'ya 4 fabrika kurulacak. Kompozit fabrikası, selüloz fabrikası, tuğla fabrikası ve yağ fabrikası arasında ilk önceliği ise kompozit ve selüloz fabrikası aldı. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz 2 fabrikanın temelinin Şubat ayında atılacağını duyurdu. 

Fabrikalar nereye kurulacak? 

Konya'da kenevir üretimi için belirlenen alan Çumra ilçesinde yer alıyor. 20 dekarda yapılan deneme üretimi başarıya ulaştı. Ekim ayında hasadı yapılan kenevir tohumlarının dönümünden 400 kilo verim elde edildi. Fabrikalar da Çumra ilçesine kurulacak. Konya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.  

Konya'da neler üretilecek?

Selüloz fabrikasında kumaş ve kağıt ürünleri üretilirken kompozit fabrikasında ise rüzgar tribünlerinin kanatlarından uçak ve helikopter gövdelerine kadar geniş bir yelpaze var. İlk etapta sözleşmeli üreticilerden 30-40 ton üretim yapmaları istenecek. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, sap ve lif şeklinde alınacak ürünün tonuna 12.000 TL ödeneceğini söyledi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER