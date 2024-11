ABD Başkanı Trump Konyalı ismi aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, aslen Konyalı olan doktor Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini bildirdi.

"DAHA NİTELİKLİ BİR DOKTOR YOK"

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıflar yapan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

"DOKTOR ÖZ İSRAF VE DOLANDIRICILIĞI AZALTACAK"

Trump, Mehmet Öz ile ilgili şunları söyledi:

"Kötü durumdaki sağlık sistemimiz her gün Amerikalılara zarar veriyor ve ülkemizin bütçesini zorluyor. Doktor Öz, hastalıklara önlem alınmasında bir lider rolü oynayacak. Böylece ülkemizde sağlık hizmetlerine harcadığımız her dolar karşılığında dünyadaki en iyi sonuçları alacağız. Doktor Öz ayrıca, ülkemizin sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm ulusal bütçemizin dörtte birini oluşturan ülkemizin en pahalı devlet kurumundaki israf ve dolandırıcılığı da azaltacaktır.”

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.

Dr. Mehmet Öz, 2022'de yaptığı açıklamasında ABD'de Cumhuriyetçi Partiden Senatör adayı olarak seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını söylemişti.

Türk-Amerikan hekim, sunucu ve siyasetçidir. The Dr. Oz Show adlı televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olan Öz, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetmektedir.

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta kendisi gibi doktor olan Bozkır, Konya kökenli babası Mustafa Öz'ün görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Annesi Çerkeslerin Şapsığ boyundandır.

Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Mehmet Cengiz Öz, Kasım 2021'de 2022 Pensilvanya ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük için aday adayı olduğunu açıkladı. Daha sonrasında yeniden sayıma uğrayacak olan 17 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen ön seçimlerini David McCormick'e karşı yaklaşık 1000 oy farkı ile kazanarak partisinin senatör adayı olmaya hak kazandı.

ÖDÜLLERİ

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-97) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Bleake More Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.

Televizyon Programları ve Kitapları

"Dr. Öz'le İkinci Bir Görüş" Discovery Health

"Hayat Çizgisi" Discovery Health

"Daily Rounds" Discovery Health

"Yiyecekler Hakkındaki Gerçek" Discovery Health

"Live Transplant" Discovery Health

"National Body Challenge" Discovery Health

"Siz: Diyettesiniz" Discovery Health

"Dr. Öz'e Sorun" The Oprah Winfrey Show