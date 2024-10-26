AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci devam ediyor! Konya’nın 2 ilçesi tek liste ile seçime girdi

AK Parti’de 8. Büyük Olağan Kongre’ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri devam ediyor.
AK Parti'de 8'inci Büyük Olağan Kongre süreci Konya'nın Kadınhanı ve Ilgın ilçelerinde devam ediyor. Kadınhanı'nda Faruk Çiftçi, Ilgın'da ise Ömer Emre tek liste ile seçime gitti.
Geçtiğimiz haftalarda Güneysınır, Akören ve Ereğli'de kongre heyecanı yaşanmıştı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde bugün 400 delege oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Karaman tek liste ile seçime girdi.
Bu kapsamda Kadınhanı'nda Faruk Çiftçi, Ilgın'da ise Ömer Emre tek liste aday ile seçime giderek yeniden başkan seçildi. Kongreye AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti milletvekillerinden Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Latif Selvi ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen katıldı.
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