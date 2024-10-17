GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

AKOMDAN UYARI | Konya’da bu cadde üzerinde oturanlar dikkat! TAM 6.5 saat sürecek

- Güncelleme Tarihi:

AKOMDAN UYARI | Konya’da bu cadde üzerinde oturanlar dikkat! TAM 6.5 saat sürecek
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyardı. Konya’daki bu yol saatlerce trafiğe kapalı kalacak. İşte detaylar..

Konya Beyşehir Caddesi üzerinde 17 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yetkililerden alınan bilgilere göre çalışmalara sabah 00.30 itibarıyla başlanacak ve 07.00'ye kadar devam edecek.

AKOM duyurdu:  Bakım çalışması yapılacak!

Bu süre zarfında Çevre Yolu Caddesi ile Beyşehir Caddesi birleşimi noktasından Hicaz Caddesi'ne kadar olan yolun Beyşehir istikametine gidiş yönü tamamen kapatılacak.

Sürücüler belirtilen saatlerde trafik akışını sağlamak için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer çalışmanın kısa sürede tamamlanarak sürücülerin rahat bir seyahat etmesini sağlamak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

AKOM "Sürücülerimizin çalışma saatlerinde alternatif güzergâhları kullanmaları rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #KOnya #AKOM

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER