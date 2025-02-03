Anadolu Medya Grup Vakfı’ndan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’e ziyaret

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, Başkan Özgökçen’e yeni görevinde başarılar dilenirken, Konya gündemine ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Başkan Yardımcısı Mustafa Tatlısu, Mütevelliler Nurettin Bay, İlker Özkan ve KONTV Haber Müdürü İbrahim Arıcı'nın katıldığı ziyarette, Vakıf Başkanı Ahmet Özer, Konya'nın AK Parti'ye en büyük desteği verdiğine dikkat çekerek yeni süreçte şehrin beklentilerini karşılayacak ve heyecanını her daim diri tutacak çalışmaların yapılacağına inancının tam olduğunu söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllar teşkilatta yer alan biri olarak genç ve dinamik ekibin yanında tecrübeli isimlerle şehrin sorunlarına ve geleceğine dair azimle çalışacaklarını belirtti. Başkan Özgökçen, vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve AK Parti'ye olan güvenin son derece yüksek olduğunu söyledi. Özgökçen Konya'da ki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek Konya basınının da bu anlamda büyük görev üslendiğinin altını çizdi.
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