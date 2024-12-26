Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı! Tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başlandı

Kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
ULAŞIMA AÇILDI
Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kara yolu tır ve kamyonların da ulaşımına açıldı.
Yolu kullanacak sürücülerin, kar lastiği taktırmaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel'de dün yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar yolda kalmış, kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken, tır ve kamyonlar bölgede bekletilmişti.
Kaynak: AA