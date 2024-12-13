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Aralarında İyi Parti Konya Milletvekilinin de bulunduğu 4 kişiye yasak av cezası

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Aralarında İyi Parti Konya Milletvekilinin de bulunduğu 4 kişiye yasak av cezası
Tunceli’de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman’ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı.

Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İyi Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi.

Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu.

Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.

 

Kaynak: İHA

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