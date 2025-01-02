Asırlık şivlilik geleneği Karatay’da çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Karatay Belediyesi, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Gecesi dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen Şivlilik geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde birçok etkinlik düzenledi. İlçenin işlek noktalarında çocukların Şivlilik coşkusuna ortak olan Karatay Belediyesi, Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ve Ceza İnfaz Kurumu’nda anneleriyle kalan çocukları da unutmadı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklere katılarak çocukların Şivlilik coşkusuna ortak oldu.

Şivlilik, Konya'da kutlanan geleneksel bir Türk kültürüdür ve üç ayların başlamasıyla gerçekleşir. Regaip Gecesi sabahında çocuklar, ellerinde torbalarla mahalledeki evleri dolaşır ve şeker, çikolata, kuru yemiş gibi ikramlar toplarlar. Şivlilik, geçmişten günümüze Konya'nın kültürel değerlerinden biri olarak yaşatılmaktadır ve genellikle çocuklar için büyük bir coşku kaynağıdır. Karatay Belediyesi de çocukların bu coşkusuna ortak olmak için Üç Aylar'ın başlangıcını ve Regaib Gecesi'ni anlamlı hale getiren Şivlilik için ilçe genelinde kapsamlı etkinlikler düzenledi.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN ŞİVLİLİK İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önünde, Mevlana Meydanı'nda, Bedir Kız Kur'an Kursu'nda ve Şefkat Evleri'nde çocuklara Şivlilik ikram ederek onların sevinçlerine ortak oldu. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde ise Şivlilik etkinliği düzenledi. Burada yüz boyama, ayraç, balon şişirme, Hacivat-Karagöz, tahta Bacak, Nasreddin hoca gibi etkinliklerle çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yapıldı.

GENÇLİK MECLİSİ'NDEN ŞİVLİLİKTE ANLAMLI ZİYARETLER

Sokakların çocuklarla dolduğu şehirde Karatay Belediyesi bu heyecanı yaşayamayan, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocukları ve Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören minikleri de unutmadı. Şivlilik Günü'nü hastanenin Çocuk Servisi'nde geçirmek zorunda kalan çocukları ve ailelerini odalarında ziyaret eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyelerini takdim etti.

"ŞİVLİLİK, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KÜLTÜREL BİR MİRAS”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asırlardır süren geleneğin önemine dikkat çekerek; "Çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesiyle sokaklarımız bayram yeri. Şivlilik, çocuklarımız için bir kültürel miras. Biz de bu geleneğe katkı sunabilmek için gayret ediyoruz” dedi.

Hasan Kılca; "Şivlilik, hemşehrilerimizi manevi bir atmosferde buluşturuyor. Konya'mızın bu güzel adetini hala yaşatıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün Konya'mızın her yerinde sevinç, mutluluk ve coşku var. Sabahın erken saatlerinden itibaren Karatay'ımızın tüm mahallerinde Şivlilik sevincini gördük. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına ilçemizin dört bir yanında etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Karatay Belediyesi olarak Şivlilik ve Fener Alayı gibi gelenek ile göreneklerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Yine geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin ve mübarek Üç Aylar'ın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi