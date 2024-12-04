Bakan Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Anadolu Sohbetleri Programı” konuk oldu. Bakan Yerlikaya Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen programda önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya KONTV Ankara Temsilciliği'nde Anadolu Yayıncıları Federasyonu'nun organize ettiği programda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Anmeg Mütevellisi ve Federasyon Başkan Yardımcısı Nurettin Bay da katıldı.

Anadolu Sohbetleri Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasında şunları kaydetti: "Suçları aydınlatma oranında Avrupa birincisiyiz. Yine ülkemizde 81 ilde günlük hırsızlık 83'e düştü. Evet, sadece 83 ve bu da büyük başarı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyanlara 2-4 yıl arası hapis cezası verilecek”

Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili sorulan bir soru üzerine Bakan Ali Yerlikaya, "Biz suçla mücadele edeceğiz ve etmeye de devam edeceğiz. Teşkilatımız ve halkımız bu başarıdan mutlu oluyor. Halkımızın huzuru artıyor. Devlete olan güveni artıyor. Suç örgüleri korkuyor” dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sayısına da değinen İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde Suriyeli sayısı 2 Milyon 935 bin 742 kişi düştü. Böylece Türkiye'de Suriyeli sayısı ilk kez 3 milyonun altına düştü. Öte yandan 212 bin yabancıyı sınır dışı ettik. Yine ülkemizde 1 Milyon 250 bin Halepli var. Suriye'nin kuzeyinde 4 güvenli bölge var. Halep'te güvenli ortam olursa dönerler.”

Kayıt dışılığı kabul etmeyeceklerini bildiren Yerlikaya,

"Bir gün sonra gönüllü, güvenli, onurlu Halep'e geri dönecekse bile bir gün çalışıyorsa bile ben onun kayıt dışı çalışmasını istemiyorum. Kayıtlı çalışacak bunu istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı belediyelere atanan kayyum ilgili de açıklamalarda bulunan Yerlikaya,

"Anayasa 127 maddesi açık. Belediye kanununun 45. ve 46. maddesi açık. Sen Belediye Başkanıysan eğer terörü övemezsin. Halk senden hizmet bekliyor. Kayyum süreci dün vardı yarında olacak. Devlet kendini koruyacak. Siz terörden yargılananları neden aday yaptınız” ifadelerine yer verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken gerginlik yaşanmıştı.

CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemek istemişti. Bu konuya da değinen Ali Yerlikaya,

"Plan bütçe komisyonuna girerken yol kesip barikat kurdular. Meclisimize yakışmadı. Planlı bir eylemdi. Beni tanıyanlar bilir. Herkes gelir benimle görüşür” diye konuştu.

Kaynak: Millet Haber Ajansı