Başkan Altay: “17 Aralık’a kadar Sema Mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçecek’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’yı anma törenleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. Altay, “Vefatını “vuslat”, öldüğü günü “Şeb-i Arus” olarak niteleyen Hazreti Mevlana’yı vuslatının 751. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Hazreti Mevlana ve ahirete irtihal eden tüm Hakk dostlarına Allah’tan rahmet diliyorum.“ ifadelerini kullandı.

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da basın toplantısı düzenledi.

"17 Aralık'a kadar güzel etkinliklerle dolu dolu geçecek"

Burada konuşan Başkan Altay, "Hazreti Mevlana'nın Hakk'a Vuslat'ının 751'inci yılı vesilesiyle Konya olarak çok yoğun günler yaşıyoruz. Bugün; Şems-i Tebrizî Türbesi ziyareti, Mevlâna Müzesi'nde Gülbâng ve Duâ, "Muhabbet Vakti” yürüyüşü ve Nevbe merasimi ile başlayan törenler kapsamında ilk sema mukabelesi de yapıldı. İnşallah 17 Aralık'a kadar sema mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçecek. Sema mukabelelerinin yanı sıra; sergiler, Türbeönü Buluşmaları, Selsebil Konserleri, Mesnevi sohbetleri, paneller, konferanslar, Liselerde Mevlâna ve Mevlevîlik Konferansları, Sadreddin-i Konevi'yi anma programı, Uluslararası Sempozyum, Mevlevî Evrâd-ı Şerîf'i, Mevlevi müziği meşki gibi onlarca farklı etkinlikle bu yıl da Selçuklu dârülmülkü, sevgi ve kardeşlik şehri Konya'mızın manevi iklimini doyasıya yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Konya olarak her yıl o'nun "gel" çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce sevenini ağırlıyoruz"

Devamında Altay, "Hazreti Mevlâna büyük bir Hak aşığıdır. İnsanlığın düşünce kavramında yepyeni ufuklar açan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda kurtuluş reçetesi sunan Mevlana; hem Konya'mızı hem de dünyayı aydınlatan bir mana güneşidir. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi'nin evrensel mesajlarını, gönüllerde bıraktığı izlerle hala güçlü bir şekilde hissediyoruz. Onun sevgi dolu sözleri, hoşgörü anlayışı ve insanlık sevgisi, yüzyıllardır dünya genelinde insanların kalplerinde derin izler bırakmıştır. Konya olarak her yıl O'nun "gel” çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce sevenini ağırlıyoruz. Bu yıl "Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin; Hazreti Mevlana'nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Hazreti Mevlana, "Aşk bahçesinde gül yetişir, diken değil” diyor. Aşkın, merhametin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyada kin, nefret ve ayrımcılığın yerini muhabbet alır. Muhabbet, ölümsüz dostluklara dönüşür. Bugün dünyanın içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolu, Mevlana'nın yüzyıllar öncesinde ortaya koyduğu, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber kaynaklı düşünceleridir. Bu vesileyle, dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin, Hazreti Mevlana'nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgârları esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum. Vefatını "vuslat”, öldüğü günü "Şeb-i Arus” olarak niteleyen Hazreti Mevlana'yı vuslatının 751. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Hazreti Mevlana ve ahirete irtihal eden tüm Hakk dostlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Bakanımıza, bugün bizleri yalnız bırakmayan Bakan Yardımcımıza, Sayın Valimize, Genel Müdürümüze, İl Müdürümüze ve programlara katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Mevlana dostlarını bu güzel şehirde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyor, sizleri muhabbetle selâmlıyorum." diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, Şeb-i Arus Uluslararası Anma Törenleri'nin basın toplantısında yaptığı konuşmada, törenlerin Hazret-i Mevlâna'nın sevgi, hoşgörü ve bilgelik öğretilerini yeniden hatırlamak, yaşatmak ve paylaşmak amacı taşıdığını belirterek, "Konya'mızın bu anlamlı haftaya ev sahipliği yapmasının, hem şehir kültürümüz hem de insanlığın ortak maneviyatı adına dikkatleri celbedeceğine inanıyorum. Toplantımızın, Hazret-i Mevlâna'nın manevi mirasını sizlerin aracılığıyla tüm insanlığa ulaştırma gayretimizi güçlendirmesini temenni ediyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Şeb-i Arus törenlerinin 751 yıldır sürdüğüne dikkat çeken Vali Akın, "UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Konya'mızı bir maneviyat merkezi hâline getirmiş ve her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insanın şehrimizi ziyaret etmesini sağlamıştır. Hazret-i Mevlâna'nın sevgi, hoşgörü ve bilgelik öğretileri, zamanları ve sınırları aşarak insanlara ulaşmaya devam etmektedir. Gönüller Sultanı, ölümü bir son değil, bedenin ve ruhun gerçek sahibine kavuşması olarak görmüştür. Bu anlayışla Şeb-i Arus, yalnızca bir vefat yıl dönümü değil, sevginin, birliğin ve maneviyatın da vuslatı olmuştur.” şeklinde konuştu.

Bu yılki törenlerin ana temasının "Muhabbet” olarak belirlendiğini açıklayan Vali Akın, "Hazret-i Mevlâna'nın eserlerinde sıkça vurguladığı gibi muhabbet, her türlü acıyı bal eyleyen bir katık, insanı bilgelik ve olgunlukla donatan yüce bir erdemdir. O'na göre muhabbet, bir ilimden doğar ve insanı mürüvvet ve irfanla donatır. Muhabbet insandan insana, tüm varlığa ve Allah'tan insana, insandan Allah'a doğru tezahür etmektedir.” dedi.

"Gönüller Sultanı Hazret-i Mevlâna'yı anma törenlerinin umut ettiğimiz şekilde geçmesi için ilgili kurumlarla birlikte aylardır yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık.” diyen Vali Akın, "Şehrimizi, ülke içinden ve dışından gelecek misafirlerimiz için hazırladık. Kültürel ve sanatsal faaliyetle dolu dolu geçeceğine inandığımız Muhabbet Vakti Şeb-i Arus Mevlâna'yı Anma Törenleri, Konya'mızın kültür ve inanç turizmine, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek kültür ve sanatın birleştirici gücünü de ortaya koyacaktır.” şeklinde konuştu.

Törenlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kuruluşların katkılarıyla düzenleneceğini belirten Akın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kuruluşların katkılarıyla düzenlenecek programlar, sergilerden şiir dinletilerine, sempozyumlardan Mevlevî Ayin-i Şerif'ine kadar kapsamlı bir içerikle hazırlanmıştır. Bu yıl Mevlâna Kültür Merkezi'nde icra edilecek Mevlevî Ayin-i Şerif, gelen talepler doğrultusunda sadece akşamları değil, hafta sonları gündüz saatlerinde de gerçekleştirilecektir.

Şimdiden, törenler boyunca şehrimizi teşrif edecek yerli ve yabancı misafirlerimizi, sanatçılarımızı, basın yayın camiasının yerli ve yabancı mensuplarını, kanaat önderlerini ve halkımızı canıgönülden ‘Muhabbet Vakti'ne hoşça geliniz!' çağrısıyla selamlıyorum. Bu törenler boyunca resmî ve özel kurumlardan görev alacak arkadaşlarımıza da hassaten teşekkürlerimi sunuyor, törenlerin insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini bir kez daha hatırlatmasını temenni ediyorum.” dedi.

Vali Akın, basın mensuplarının Hazret-i Mevlâna'nın sevgi, hoşgörü ve barış felsefesini geniş kitlelere ulaştırmada önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. "Sizlerin katkılarıyla, Mevlâna'nın evrensel mirası daha da büyüyecektir.” diyen Akın, basın mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi