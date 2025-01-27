GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay çöken apartmanda insanları son anda kurtaran gençle buluştu

Sibel Elmas
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay çöken apartmanda insanları son anda kurtaran gençle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina çökmeden önce durumu fark ederek tüm dairelerin kapılarını çalan ve insanların dışarı çıkmasını sağlayan Ali El Hüseyin (20) ile abisi Muhammed El Hüseyin’i ağırladı.

Çöken Taşoluk Apartmanı'nın altındaki iş yerinde çalışan ve izinli olduğu gün yine iş yerine gelen Ali El Hüseyin, fayansların patladığını fark ederek ani bir kararla akrabalarının bulunduğu apartmana çıkarak tüm kapıları yumrukladığını ve insanların dışarı çıkmasını sağladığını ifade etti. Ali El Hüseyin, "Bana girme dedikleri halde ben binaya girdim ve insanları uyardım. Siz Türkiye olarak bize evinizi açtınız. Bize her zaman iyi davrandınız. Benim yaptığı hiçbir şey değil. Biz kardeşiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birçok insanın kurtulmasına vesile olan Ali El Hüseyin'e cesareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Yaptığın büyük kahramanlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Allah bir daha böyle acılar, kederler göstermesin” ifadelerini kullandı.

"CESARETİMİ TOPLADIM ÇIKTIM”

Ziyaret sonrası yaşadığı olayı anlatan Ali El Hüseyin, mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, ”İnerken de yaşlı insanlara yardım ettim. Ayakkabısını elimle giydirdiğim var. Allah'a şükür herkese yardım etmeye çalıştım. Ölenlere Allah rahmet eylesin, onlara da çok üzüldük. Keşke bizimle çıksaydı mutlu olurduk. Apartmanda Türk de var Suriyeli de vardı. Ben onların elinde büyüdüm. Onları da çok seviyorum, herkes de beni sever. Çıkmak zorundayım dedim, cesaretimi topladım çıktım. İçimden dedim ki 'belki çıkacağım inemeyeceğim, ama kesinlikle yardımcı olacağım.' Allah'a şükürler olsun cesaretimi toplayıp çıktım” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZE KAPILARINI AÇTI”

Hayatını kaybeden iki kişi için üzgün olduğunu aktaran Ali El Hüseyin, "Türkiye bize kapılarını açtı. Kimse bize açmadan önce Türkiye bizi kabul etti. Yaptığım şey onlar için çok az. Daha fazla iyilik yapmayı isterim. Ben binadan çıkarken bina yıkıldı, ben de düştüm, nefesim kesildi. O anda yardıma kardeşlerimiz geldi. İki Türk kardeşim bizi arabaya bindirdi Allah'a şükürler olsun” diye konuştu.

 

(Sibel Elmas)

  • #Konya #Enkaz #Konya çöken apartman

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER