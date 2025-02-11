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Başkan Altay’dan Konya için su kesintisi uyarısı: “Suyumuzu tasarruflu kullanmazsak...“

Başkan Altay’dan Konya için su kesintisi uyarısı: “Suyumuzu tasarruflu kullanmazsak...“
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevsimsel olarak kurak bir dönem geçiren Konya’ya ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Altay, “Hepimizin suyu daha bilinçli kullanması gerekiyor. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket edelim.“ ifadelerini kullandı.

Mevsimsel olarak kurak bir dönemin geçtiği Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay uyarıda bulundu.

Başkan Altay sosyal medya hesaplarından paylaştığı uyarılarda şu ifadelere yer verdi:

"HEPİMİZİN SUYU DAHA BİLİNÇLİ KULLANMASI GEREKİYOR"
"Değerli hemşehrilerim; Mevsimsel olarak kurak bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizdeki hava durumunu anlık takip ediyoruz. Hafif bir kar yağışında bile sevincimiz artıyor. Daha fazlası için duacıyız. Fakat suyumuzu tasarruflu kullanmazsak yaz döneminde olası su kesintileri ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için su tedariki çalışmaları yapıyoruz. Hepimizin suyu daha bilinçli kullanması gerekiyor. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket edelim.

Kaynak: Haber Merkezi

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