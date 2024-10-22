Başkan Altay’dan üniversiteli gençlere müjde! “Genç Kültür Kart Proje Destek Programı’’ başvuruları başladı: Son başvuru 30 Kasım!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri için hayata geçirilen Genç Kültür Kart sosyalleşme programı kapsamında proje destek programı başvurularının başladığını açıkladı. Altı farklı başlıkta gerçekleştirilecek projelere bu yıl 40 bin liraya kadar aynî destek sağlayacaklarını belirten Başkan Altay, gençlere şöyle seslendi: “Sizler, hayal etmeye ve üretmeye devam ettikçe, bizler de tüm imkânlarımızla yanınızda olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlayarak ilgiyi arttırmak amacıyla yürüttüğü Genç Kültür Kart sosyalleşme programında Proje Destek Programı başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışı gereği, gençlik çalışmalarının kapsamını gün geçtikçe artırdıklarını söyledi.

"GENÇLERİMİZİN FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ ÇALIŞMALARIMIZA YÖN VERİYOR”

Gençlerin fikir ve düşüncelerinin, yürüttükleri çalışmalara yön verdiğini vurgulayan Başkan Altay, "Bu anlamda, gençler için faaliyete geçirdiğimiz en önemli projelerden biri, şüphesiz Genç Kültür Kart'tır. Bugüne kadar on binlerce üniversiteli gencimiz bu sisteme üye olarak sosyal sorumluluk projelerine katıldı; kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif alanlarda onlarca etkinliğin merkezinde yer aldı” diye konuştu.

"40 BİN LİRAYA KADAR AYNÎ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

Bu yıl da Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, "Fikirlerinizi hayata geçirmeniz adına her yıl destek tutarını artırarak daha geniş çaplı projeler üretmenize olanak sağlıyoruz. Bu kapsamda Proje Destek Programımızın 4. Dönem başvurularını başlattığımızın müjdesini vermek isterim. Altı farklı başlıkta gerçekleştireceğiniz projelerinize 40 bin liraya kadar aynî destek sağlayacağız. Sizler, hayal etmeye ve üretmeye devam ettikçe, bizler de tüm imkânlarımızla yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Şehrimize yeni gelen üniversiteli arkadaşlarımı da Genç Kültür Kart'a üye olmaya ve avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum. Son başvuru tarihi 30 Kasım olan Genç Kültür Kart Proje Destek Programımızın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm genç arkadaşlarımı muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİYE KADAR 22 GENÇLİK GRUBU VE 70 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU DESTEKLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan 22 gençlik grubu ve 70 öğrenci topluluğuna, projelerini gerçekleştirmeleri için aynî destek sağladı.

DESTEKLER 6 KONU BAŞLIĞINDA YAPILACAK

4. dönem başvuruları başlayan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı kapsamında yeni dönemde; Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, İklim, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim başlıklarında gençlerin gerçekleştireceği projelere 40 bin TL'ye kadar aynî destek sağlanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM

30 Kasım'a kadar devam edecek Genç Kültür Kart Proje Destek Programı'na başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler "www.genckultur.com” adresini ziyaret edebiliyor.

(Selman Kaya)