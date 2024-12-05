Başkan Altay: “Şeb-İ Arus törenlerinde tüm dünyayı Mevlana’nın çağrısına ortak olmaya davet ediyoruz“

Konya, bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinde dünyanın dört bir yanından on binlerce misafiri ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sema programları dışında 7-17 Aralık tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törenlerin sadece Mevlana’yı anma değil, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını paylaşma ve yayma vesilesi olduğunu belirterek, “Bu vesileyle tüm dünyayı Konya’ya, Mevlana’nın çağrısına ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Sevginin, hoşgörünün ve gönüllerin şehri Konya, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın dört bir yanından on binlerce insanın, Hz. Mevlana'nın "Gel” çağrısına uyarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'da buluşacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sema programlarının bu yıl ilgiyle takip edileceğini kaydeden Başkan Altay, programlar kapsamında çok sayıda etkinliğin de gerçekleşeceğini belirtti.

Başkan Altay, Hazreti Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü mesajını yaşatmak amacıyla düzenlenen törenlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulunu:

"Konya'mız, Hazreti Mevlana'nın sevgi, barış ve hoşgörü anlayışını tüm dünyaya yansıtan bir kültür ve medeniyet şehri. Bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştireceğimiz anma törenlerinde, Mesnevi Sohbetleri'nden panellere, sergilerden kültürel buluşmalara kadar çok sayıda etkinlikle misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu organizasyon sadece Mevlana'yı anma değil, aynı zamanda onun evrensel mesajlarını paylaşma ve yayma vesilesidir. Hazreti Mevlana'nın öğretilerini hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tüm dünyayı Konya'ya, Mevlana'nın çağrısına ortak olmaya davet ediyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sema programları dışında 7-17 Aralık tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi