Başkan Karabacak: “Mevzuata aykırı işlem yok’’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, geçtiğimiz günlerde hakkında öne sürülen iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tüm oda başkanları ile birlikte kameraların karşısına çıkan Başkan Karabacak, medya şirketi kurduğu, birliğe bağlı odaları bu firmaya yönlendirip haksız rekabet yol açtığı, oda Genel Sekreterlerini ilgili firma için çalıştırdığı ve Oda Başkanının Oda imkanları ile lüks geziler düzenlediği iddialarına cevap verdi. Ticaret Bakanlığı'nın bu iddialar sonrası yaptığı incelemesi neticesinde 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şikayet olunan hususlara ilişkin mevzuata aykırı bir işlem yapılmadığı sonucunun çıktığını da vurguladı.

ÜYELERİMİZİN HAKKINI KORUYORUZ

Yaşanan konuyu detaylı bir şekilde ele alarak açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, ‘'Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz 84 Meslek Odası 65.000 Esnaf ve Sanatkâr Üyesiyle KONYA ve ÜLKE üretimine, istihdamına, ekonomisine katkı sağlayan önemli temsiliyetlerinden bir tanesidir. Bizlerde Odalarımızla birlikte üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak adına yoğun bir mesaiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, yoğunluğun adını bereket koyduk. Bereketliyiz çok şükür.'' dedi.

İDDİA ARKASINA SIĞINDILAR

Adının kullanılarak hakkında "iddia” şekliyle atıfta bulunulduğunu hatırlatan Başkan Karabacak, ‘'iddia edilmektedir', ‘iddiaya istinaden' gibi söylemler KÜLLİYEN YALAN ve SAĞLAM İFTİRA attım anlamı taşır ve atılan iftiranın olası ve tabi ki olacak olan suç duyurusunda ön kesme, kendini güya korumaya alma söylemi olarak kullanılır. Evet Maalesef tamamıyla şahsımı yıpratmak, Odamızı ve Birliğimizi itibarsızlaştırmak adına iftira olan bir CİMER başvurusu olmuş. Sırasıyla anlatmak isterim. CİMER'e başvuru ve şikayetler nasıl yapılır. CİMER'e müracaatınızı yapar dilek veya şikayetlerinizi iletirsiniz. Hangi kurumla bağlantılıysa CİMER, müracaatı ilgili kuruma yönlendirir. Ve müracaat sahibine o kurumca ‘…… tarih ve sayılı CİMER müracaatınız alınmış olup, gerekli inceleme başlamıştır” şeklinde bir bilgilendirme yazısı gönderilir. Bu bilgilendirme yazısı CİMER'e ulaştığının ifadesidir. Doğruluğunun ispatı değil. Veya soruşturma başlatılma ifadesi değildir. Atılan iftiranın teyidi ise hiç değildir… Ve yine maalesef iki gazete bu bilgilendirme yazısını hiçbir araştırma yapmadan alaycı başlık ve dil kullanarak soruşturma başlatıldı şeklinde bir haber yayınladı. Öyle ki haberin bir kısmında Ticaret Bakanlığı, bir kısmında Çalışma Bakanlığının soruşturma başlattığı yer almış. İncelemeyle soruşturmanın arasında kalın bir çizgi olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Ve yine ne hikmetse bir başka zihniyet tüm TÜRKİYE'deki Birlik, Federasyon ve Oda Başkanlarının cep telefonlarına bu haberin linkini göndererek Şahsımı, Odamızı, Birliğimizi ve KONYA' mızı karalama kampanyasına top yekûn yeltendiler.'' İfadelerini kullandı.

KONU OLAN ŞİKAYET

Hakkında öne sürülen iddiayı da dile getirerek açıklamalarına devam eden Başkan Karabacak, ‘'Peki bütün bu organize operasyonlara konu olan CİMER şikayetinin içeriği nedir. "Ticaret Bakanlığımıza intikal eden, 04.12.2024 tarihli ve 2400393514 sayılı CİMER başvurusunda; KONESOB ve Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem KARABACAK ve KONESOB basın danışmanı Mustafa DÖRTYOL' un eşinin adına Slogan Medya adında bir firma kurulduğu, Oda Başkanının aynı zamanda Birlik Başkanı olması nedeniyle kendisine bağlı Odaları anılan firmaya yönlendirip diğer firmaları kötülemek suretiyle haksız rekabete yol açtığı, Oda Genel Sekreterlerini ilgili firma için çalıştırdığı ve Oda Başkanının Oda imkanları ile lüks geziler düzenlediği iddiaları üzerine inceleme başlatılmıştır” CİMER şikayetinde ismi yer alan ve halen basın danışmanımız olduğu ifade edilen Mustafa Dörtyol, 22.02.2022 – 30.09.2023 tarihleri arasında KONESOB Basın Danışmanı olarak görev yapmış olup, görüleceği üzere 30.09.2023 tarihinde işten ayrılmıştır. Dolayısıyla Mustafa Dörtyol basın danışmanımız değildir itham yalan ve aleni iftiradır. 03 Kasım 2023 tarihinden itibaren Birliğimizin basın danışmanlığını hizmet alımı şekliyle Slogan Medya yürütmektedir. İhale kanunu kapsamında olmayan Birliğimiz ve Odalarımız menfaatleri doğrultusunda Yönetim Kurullarının taktirleriyle istediği medya firmasıyla sözleşme imzalama yetkisine sahiptir. Kaldı ki Slogan medya bir şirket değil şahıs vergi kayıtlı KONYA Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının dolayısıyla Birliğimizin Üyesi tekil bir işletmedir ve hiç kimsenin ortaklığı söz konusu olamaz. Yine ve maalesef tamamıyla iftira ve hırsla şahsıma atıfta bulunularak "Odaları anılan firmaya yönlendirip diğer firmaları kötülemek suretiyle haksız rekabete yol açtığımız” belirtilmiş, Birliğimize bağlı 84 Odamızdan bir tanesi olan Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığını şahsım yürütmekte olup, Odamız Basın Danışmanı Bedrettin Yalçın'dır. Başkanlığını yaptığımız kendi Odamızı bile bahsi geçen medya firmasına yönlendirmediğimiz açıkça görülmektedir. Bu söylemde tamamıyla yalandır.'' diye konuştu.

ODANIN DÜZENLEDİĞİ GEZİ YOKTUR

Odanın düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi programı olmadığını da ifade eden Başkan Karabacak şunları söyledi: ‘'Oda ve Birlik Genel Sekreterlerimiz üstün çalışma azmiyle Kurumumuza ve Üyelerimize yoğun bir iş yüküyle hizmet etmekte, Üyelerimizin dışında hiç kimsenin çıkarı için kesinlikle çalışmamakta ve çalıştırılmamaktadır. Birliğimize ve Odamıza ait bu ithamlar mesnetsiz iftiradır. Odamızın düzenlediği hiçbir gezi yoktur. KONESOB olarak her yıl kanunen düzenlemek zorunda olduğumuz Başkanlar Kurulu toplantılarımızı ve Genel Sekreterler eğitim seminerlerimizi Ticaret Bakanlığımızın bilgileri dahilinde ve görevlendirdiği uzmanlar ile gerçekleştirdik… Diğer yandan Birliğimiz TÜRKİYE genelinde adından söz ettirmiş hizmetleri ve çözümleriyle takdir görmektedir. KONESOB bünyemizde oluşturduğumuz AHİLİK Mesleki Yeterlilik Kurumuyla binlerce Esnaf ve Sanatkarımıza Mesleki Yeterlilik Belgelerini vermekte ve yine AHİLİK Psikoteknik Değerlendirme Merkezimizde 1000'e yakın kişiye Psikoteknik Değerlendirme belgelerini vermiştir. Bu iki kuruluşumuzda örnek faaliyetlerine devam etmektedir. Görüldüğü üzere şahıs veya şirket olarak yapılabilecek, yönlendirilebilecek işler KONESOB bünyesinde KONYA'mıza ve ÜLKEMİZE kazandırılmış ve hizmetlerine yoğunlukla devam etmektedir.

Birde Ticari Araç reklamlarıyla ilgili bilgi vermek isterim. Özellikle Genç girişimcilerimizin bu konuya dikkatlerini çekmek isterim. Ticari Araç Reklam işletmecisi nasıl olunur? Öncesinde bir Reklam kuruluşunuz olacak ki düşük maaliyetlerle oluşturabilirsiniz. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek Ticari Araç reklam yetki belgenizi alıyorsunuz. Reklam vereceğini düşündüğünüz kurumları, işletmeleri, sanayicileri ziyaret ederek reklam buluyorsunuz ve sözleşme imzalıyorsunuz. Eski Garaj veya Şehir Hastanesi dinlenme tesislerimize giderek Minibüsçü Esnafımızın bizzat kendisiyle reklamın süresini ve ücretini görüşmek suretiyle sözleşme imzalayıp bu iki sözleşmeyle birlikte Büyükşehir Belediyemizden reklam izin belgesi alarak Minibüse veya Taksiye giydirme yapıyorsunuz. Giydirme yani reklam folyolarını tabelacılarımıza yaptırabilirsiniz. Şu an 400'ün üstünde Minibüsümüz ve 600 civarında Taksimizde reklam alanları boş ve genç girişimcilerimizi bekliyor. Şimdi merak ediyorsunuzdur Oda ve Birlik bu işin neresinde. Hiçbir yerinde değil. Ne izin almanıza gerek var nede bilgi vermenize… Peki Oda ile hiçbir bağlantısı olmayan bir mecra için bizler atılan iftirada yer aldığı şekliyle başkasının adına niye firma kuralım.

15 senedir kendi adımıza yapabilirdik. Ama Biz hep hizmet üretmenin tarafında olduk. Bütün bu olaylardan sonra bizde Minibüs reklam mecrasında incelemelerde bulunduk. Özellikle tekel olmuş reklam firmasının geçen hafta Cuma günü itibariyle 50'den fazla Minibüsümüzde izinsiz reklam yapıştırdığı tutanakla kayıt altına alındı. İzin alınanların birçoğunda ise farklı reklamların olduğu görüldü. Bir kısmında ise reklamın günü dolmadan başka bir reklamla değiştirilerek reklam verenlerin haklarının gasp edildiği gerçeğiyle karşılaşıldı. Reklam verenlerin araçlarımızda reklam günlerini takip etmelerinde fayda olduğu kanaatindeyiz. Odamızla hiçbir ilişiği olmadığı için sadece uyarı görevimizi de sizlerin aracılığıyla yapmış olalım.''

SONUÇ: MEVZUATA AYKIRI İŞLEM ÇIKMADI

Yapılan incelemede kendilerinin haklı çıktığını da ifade eden Başkan karabacak, ‘'Evet sonuç; Ticaret Bakanlığınca tarafımıza ulaşan bilgilendirme yazısı "İlgili iddia konularına istinaden yapılan inceleme sonucunda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şikayet olunan hususlara ilişkin mevzuata aykırı bir işlem yapılmadığı hususlarına yer verilmiştir.” Bir iftiranın ve örgütlü yalan haberinin daha sonuna geldik. Kurgu, basım ve dağıtımında emeği geçen yani, Ticari hırs, dayatma ile istediğini alamama psikolojisi ve şahsi menfaatlerin getirdiği gelecek kaygısı üçgeninde örgütlü iftiracıları önce ALLAH' a sonrasında TÜRK Adaletine havale ediyorum.'' diye konuştu

Kaynak: Haber Merkezi