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Başkan Kavuş’tan ANMEG’e ziyaret

Başkan Kavuş’tan ANMEG’e ziyaret
Hem Konya’ya hem de Meram’a büyük bir vizyon katacak Şükran Mahallesi dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Ayrıntıları Anadolu Medya Grup Vakfı’nı ziyarete eden Başkan Mustafa Kavuş verdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Anadolu Medya Grup Vakfını Ziyaret etti.

Başkan Kavuş'u ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Yeni Konya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Özkan, Kontv Genel Yayın yönetmeni Yaşar Toy ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı ağırladı.

Başkan Kavuş Kontv Habere verdiği röportajda TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görünen ve görünmeyen ülkenin savunma sanayisiyle ilgili çok önemli işler yapan TUSAŞ'a yönelik hain saldırının zamanlaması çok manidar. TUSAŞ'ta çalışan bir mühendisimizin dediği gibi durmadan üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kavuş Meram Belediyesi'nin çalışmalara da değinerek Şükran Mahallesi dönüşüm projesinde gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Başkan Kavuş "çok emek, çok zaman ve çok para harcadığımız bir proje. Orada evleri bulunan vatandaşlarımızın bir kısmı evlerini aldı bir kısım vatandaşlarımızın da evlerini teslim edebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu projenin 2. Etabının lansmanını yapmıştık. Hak sahiplerinin anahtarlarını birkaç gün içinde teslim edeceğiz. Belediyemize kalan dükkan ve ofislerin satışları 6 Kasım'da başlayacak” ifadesini kullandı

Bölgenin büyük bir ivme kazanacağının altına çizen Kavuş, vatandaşları iş yeri ihalesine girmeleri için davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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