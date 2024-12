Başkan Pekyatırmacı; “Hemşehrilerimizden aldığımız güçle 2025 yılında da çok daha güzel işleri başaracağız’’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da 2024 yılının hizmetlerini değerlendirdi ve 2025 yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Pekyatırmacı, “Yıl boyunca hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına ihtiyaç duyulan her alanda hizmetler üretip yatırımlar yaptık“ dedi.

Selçuklu'da 2024 yılı belediyecilik hizmetleri açısından dolu dolu geçti. Hizmet çıtasının daha da yükseldiği bu yıl da Selçuklu Belediyesi'nin fiziki belediyecilik çalışmaları ilçeye değer katarken kurumlarla gerçekleştirilen işbirlikleri çerçevesinde yeni yatırım ve projeler ilçeye kazandırıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da gönül belediyeciliği ilkesi ile ilçe sakinleriyle buluşmalarını sürdürdü.

2025'e sayılı günler kala Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2024 yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar oldu;

Modern, güçlü ve yaşanabilir bir Selçuklu için çalıştık

Selçuklumuzun her anlamda kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, bu süreçte şehrin vizyonuna yakışır işlere imza atmaya da devam ediyoruz. Selçuklumuz Türkiye'nin gözde ilçelerinden biri ve her alanda yaptığı yatırımlarla göz kamaştırıyor. 2024 yılında fiziki belediyecilik anlamında yapılması gereken işlerimizi en ufak aksaklık olmadan belirlenen plan ve program kapsamında gerçekleştirdik. Hem merkez mahallelerimizde hem de dış mahallelerimizde altyapı, park ve yeşil alan noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Selçuklu'da bir yıl boyunca binlerce dokunuş, sayısız hikâye ile her alanda modern, güçlü ve yaşanabilir bir Selçuklu için çalıştık. 437 bin 417 m² asfalt çalışması, 92 bin 877 m² parke, 17 bin 461 m bordür çalışması ile yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. 206 bin 414 m² yeşil alanı Selçuklu'ya kazandırırken, 57 bin 587 fidanı toprakla buluşturduk. GES panellerimiz sayesinde 4 milyon 417 bin kWh enerji ürettik ve sıfır atık çalışmalarımızla 2 bin 925 ton kompost ürettik.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi" ve "Güzel Sanatlar Lisesi" Türkiye'ye Örnek Olacak

2024 yılını temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrimize ve ilçemize değer katacak eğitim, sağlık, sosyal ve spor projeleri ile dolu dolu geçirdik. Kurumlarımızla işbirliği halinde şehrimize güzel eserler kazandırmak için önemli çalışmalar başlattık. Bu kapsamda spor yatırımı olarak Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında tamamlanması planlanan proje ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlamış olacağız. İnşallah burada yetişecek nice başarılı sporcuların olimpiyatlarda elde edecekleri başarılarla göğsümüzü kabaracak. Eğitim alanında da Türkiye'nin en güzel ve en modern Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konyamıza kazandırmak için kolları sıvamıştık. Merkezimizde çalışmalar ilerledikçe heyecanımız daha da artıyor. Kapasitesi, derslik ve atölye sayıları ve bölümlerinin yanı sıra burada verilecek eğitim çalışmalarıyla Türkiye'deki diğer güzel sanat liselerine de örnek olacak nitelikte bir Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konyamıza, Türkiyemize kazandırmış olacağız.

Sağlıkta yatırımlarımız hız kesmedi

Selçuklu'da sağlık yatırımlarımız 2024 yılında da hız kesmeden devam etti. Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırseverlerimizin işbirliğinde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, ilçemizin sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağladı. İlçemizin dev sağlık yatırımı olan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımını bu dönemde tamamladık. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak olan merkezimiz hizmet vermeye gün sayıyor. Yine belediyemiz tarafından aslına uygun olarak restore edilerek Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) ile Ayakta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olarak Konya'ya hizmet vermeye başlayan Tarihi Hemşirelik Binası'nın resmi açılışı bu dönemde gerçekleştirildi. Toplumun yapı taşı aile yapısını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi'nin (SAGEM) de açılışını yaparak hizmete sunduk.

Sportif başarılarla altın bir yıl yaşadık

Sporda başarılarla dolu bir yıl geçirdik. Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 56 altın, 41 gümüş ve 48 bronz olmak üzere toplam 145 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Selçuklu Belediyespor bu sezon Türkiye Şampiyonalarında elde ettiği başarılı sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2023-2024 sezonunun en başarılı Futbol Kulübü ödülünü aldı. Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olan Selçuklu Belediyespor her yaştan çocuğumuza yıl boyunca spor sevgisini aşılamaya devam ediyor ve sporun birleştirici gücü çocuklarımızın hayatına olumlu etkiler sunuyor. Sporcularımızdan aldığımız ilham ile spor altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

2024 yılında da yatırımlarımızla Selçuklumuza değer kattık

Tüm bu çalışmaların yanı sıra 2024 yılında birçok eserin temel atma ve açılış programını gerçekleştirdik. Sille İlkokulu eğitim hayatına kazandırıldı. Fatma-Alparslan Erdirençelebi Aile Sağlığı Merkezi halkımızın hizmetine sunuldu. Ardıçlı Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi'ni barındıran kompleksimiz, sağlık ve sosyal hizmet altyapısını güçlendiren önemli bir proje olarak tamamlandı. Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi PVC Atölyesi özel eğitim alanında önemli bir kazanım olarak hayata geçirildi. Selçuklu'da her hizmetin ardında bir emek, her projenin sonunda bir hikâye var. Daha güçlü bir Selçuklu için birlikte hizmet dolu yıllara.

2024 yılında da milyonlarla buluştuk

2024 yılında Selçuklu'ya kazandırdığımız önemli yatırımlarımız gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçilerimizden yoğun ilgi gördü. Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz, 580 bin 778 ziyaretçiyle doğanın büyüleyici dünyasına kapılarını açtı. Sille Baraj Parkımız 330 bin kişiyi huzurlu atmosferinde ağırladı. Selçuklu Çiçek Bahçemiz, 115 bin 764 ziyaretçiye renkli anlar yaşattı. Müzelerimiz, 261 bin 45 misafirimizi geçmişin izleriyle buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezimizdeki etkinliklerimiz, 3 milyon 521 bin 803 katılımcıya kültür ve sanat dolu anlar yaşattı. Kütüphane ve sosyal tesislerimiz, 538 bin 843 kişiye bilgi ve sosyalleşme imkânı sundu. Okul dışı öğrenme ortamlarımız, 109 bin 828 kişiye eğitimin sınırlarının sınıf duvarlarını aştığını gösterdi. Sanat Akademimizdeki 1021 kursiyerimiz, yeteneklerini sergileyerek 24.771 izleyiciye ulaştı.

Kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla, Selçuklumuzu yıldızı parlayan bir ilçe haline getirdik. 2025 yılında da Selçuklumuz için yine gönül belediyeciliği ilkesiyle, aynı inanç ve azimle yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tek amacımız Selçuklumuzu daha da ileriye taşımak ve Türkiye'nin örnek alacağı hizmetlerle taçlandırmaya devam etmek. Bu noktada hemşehrilerimizin memnuniyeti ve hayır dualarından aldığımız güçle 2025 yılında da çok daha güzel işleri başaracağız. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum.

(Sibel Elmas)