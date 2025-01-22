Bayır Bucak’taki camiyi Esed rejimi yıktı! Dervişhan Köyü’nden Konya’ya yardım çağrısı

Zalim Esad rejimi gitti, Suriye'yi yeniden imar ve ihya çalışmaları başladı.

Konya'da faaliyet gösteren vakıf ve dernekler de o çalışmalarda en ön safta yer alıyor.

Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı.

Ülkeyi yıllarca demir yumrukla yöneten Esed, geride harabeye dönmüş bir Suriye bıraktı.

CAMİYİ HARABEYE ÇEVİRMİŞLER!

Konyalı Aktivist ve Yardım Gönüllüsü Muammer Yavuz da Suriye Bayır Bucak Bölgesi Türkmen Dağı'na gitti.

Yavuz, bölgedeki yerleşim alanlarının yerle bir olduğunu vurguladı. Dervişan Köyü'ndeki camiyi ziyaret eden Yavuz, ibadethanenin içler acısı halini görünce Konyalı hayırseverlere çağrı yaptı. Caminin imarı için hayırseverlerden destek isteyen ve bölge halkına ses olan Yavuz, cami imamı ile de görüştü.

"KONYALILARLA BİZİM BİR KADER BAĞIMIZ VAR"

Yıkılan camide hala görev yapan ve namaz kıldıran İmam Muhammed, "Konyalılarla bizim bir kader bağımız vardır. 1940-1950 yılları arasında Konyalı hocamız buraya gelip Bayır Bucak'ta kalıp, Bayır Bucaklıları tekrar dirilişe ve şahlanışa adım attırdı. Esad rejimi tarafından bu olaylar başlayınca hep Konyalı kardeşlerimizi yanımızda gördük. Çok şükür zulüm sona erdi. Şimdi, bu zalimlerin yıkmış olduğu camilerimizi, Konyalı kardeşlerimizle birlikte, Bayır Bucak'ı, Türkmen köylerimizi, camilerimizi, Kur'an kurslarımızı ve bunun ardından zedelenen imanımızı tekrar diriltip, ecdadımızın azametine kavuşmak için gayret edeceğiz inşallah. Konyalı kardeşlerimizin duasını ve desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker Şen)