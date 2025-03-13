Beyşehir’de Fırınlara Ramazan Denetimi

Denetimlerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yapılırken, ekipler eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, denetimlerin vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek; "Ramazan ayında vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürecek. Kurallara uyan esnafımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi