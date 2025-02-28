CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 28 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Gram altın rekora koşuyor
CANLI ALTIN FİYATLARI | Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 28 Şubat Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 28 Şubat altın fiyatları
28 Şubat 2025 Cuma günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram Altın (Tüm): Alış 3.435,00 TL - Satış 3.455,00 TL
Gram Altın (Bozuk): Alış 3.437,00 TL - Satış 3.462,00 TL
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
22 Ayar Altın: Alış 3.139,00 TL
18 Ayar Altın: Alış 2.525,00 TL
14 Ayar Altın: Alış 1.971,00 TL
Gremse Altın: Alış 55.400,00 TL - Satış 56.220,00 TL
Ata Lira: Alış 22.910,00 TL - Satış 23.200,00 TL
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Tam Altın: Alış 22.185,00 TL - Satış 22.590,00 TL
Yarım Altın: Alış 11.125,00 TL - Satış 11.340,00 TL
Çeyrek Altın: Alış 5.560,00 TL - Satış 5.685,00 TL
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