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DONACAĞIZ! Konya’da dondurucu soğuklar kapıda! Konya’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 21-27 Şubat arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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DONACAĞIZ! Konya’da dondurucu soğuklar kapıda! Konya’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 21-27 Şubat arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…
Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 21-27 Şubat arası Konya ve ilçelerinin hava durumu…

Konya, 22 Şubat Cumartesi günü hafif kar yağışıyla kışın etkisini hissetmeye başlayacak. Ancak asıl soğuk dalgası 24 ve 25 Şubat tarihlerinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde bile -15 dereceye kadar düşecek.

Konya'nın 14 ilçesinde 5-20 santim kar yağışı bekleniyor

Konya'da hafta sonu kar var mı?

Konya'nın yüksek kesimlerinde bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, vatandaşları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Konya'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Cumartesi Günü Kar Yağışı Geliyor

22 Şubat Cumartesi günü Konya'da hafif kar yağışı etkili olacak. Ancak bu kar yağışı, asıl sert kış koşullarının habercisi olacak.

24-25 Şubat'ta Dondurucu Soğuklar Kapıda

Pazartesi ve Salı günleri Konya'nın tüm ilçelerinde hava sıcaklığı ciddi şekilde düşecek. Gündüz saatlerinde bile -15 dereceye kadar inmesi beklenen hava sıcaklığı, gece saatlerinde daha da sert hissedilecek. Bu tarihlerde vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Çarşamba Günü Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

26 Şubat Çarşamba günü ise kent genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Don olaylarının yaşanabileceği bu süreçte, sürücülerin ve yayaların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Tarih verildi! Konya'nın 5 ilçesine kar geliyor: Saatlerce sürecek!

Konya halkı, sert kış koşullarına karşı önlem almalı. Yetkililer, soğuk hava dalgasına karşı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°

23 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

24 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°

25 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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