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Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana’ya merakı artırıyor

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Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana’ya merakı artırıyor
Düşünceleriyle dünyada adından söz ettiren Mevlana Celaleddin-i Rumi, dünyaca ünlü kişilerin de katkısıyla her kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Osmanlı coğrafyasındaki Mevlana olgusunun zamanla Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'ya yayıldığını söyledi.

Bunun bir reklam veya tanıtım faaliyetiyle olmadığını anlatan Şimşekler, "Çünkü Mevlana, insanı insana anlatan, yani bizi bize anlatan bir kişilikti. Günümüz modern çağdaş insanı, birçok iletişim araçlarıyla iç içe olsa da başkasını dinliyor, okyanus ötesindeki insanları duyabiliyor ama kendini dinleyemiyor." dedi.

Şimşekler, Mevlana'nın "kendini dinle", "kendini duy", "kendini oku" gibi sorgularının kişinin kendine yönelmesine vesile olduğunu dile getirdi.

- "Son zamanlarda Mevlana okuma modası oluştu"

Son yıllarda "Mevlana okuma veya Mesnevi okuma modası"nın ortaya çıktığını belirten Şimşekler, şunları kaydetti:

"Herkes Mevlana'ya ilgi duyuyor. Tanınmış sanatçılardan Madonna, Mevlana'nın şiirlerini okumuş, sözlerini besteleyip şarkı olarak okumuş. Şarkıcı Beyonce, ikiz çocuklarından birine 'Rumi' adını koymuş. Ülkemizdeki bazı tanınmış sanatçılar da bu şekilde çocuklarına isimler vermiş. Bunlar merak uyandırarak, 'Bu nedir, Mevlana'yı bir de ben okuyayım' diye Mevlana okuması modası oluşturdu. Buna olumlu bakmak gerekir."

Şimşekler, bugün genç kesimin Mevlana'ya yönelişi ve ilgisinin, daha çok dijital anlamda, popüler ya da günlük karşılık alabileceği konulardan oluştuğunu söyledi.

Şairlerin ve düşünürlerin söz ve düşünceleriyle topluma yol gösterdiğine işaret eden Şimşekler, "Mevlana'nın yaşadığı 13. yüzyıla bakıldığı zaman savaşlar, kardeş kavgaları ve Doğu'da Moğol istilasıyla tamamen karmakarışık bir Anadolu var. Bu bölünmüş coğrafya yüzünden Mevlana'nın söylemiş olduğu birleştirici sözler, bizim günümüz dünyasında da benzer bir ortam olduğu için çok daha ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Mesnevi #Mevlana #Mevlana ilgisi #Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler #Ünlüler

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