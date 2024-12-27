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Ekrem Coşkun Konya’daki bu konuma yeni şube açtı! İçecek dahil sadece 30 lira!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Ekrem Coşkun Konya’daki bu konuma yeni şube açtı! İçecek dahil sadece 30 lira!

Konya'nın tanınmış lezzet markası Ekrem Coşkun Tost, Selçuklu ilçesinde 21'inci şubesini hizmete sundu.

Fatih Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi'nde açılan yeni şube, açılışa özel avantajlı fiyatlarıyla Konyalıların ilgisini çekiyor.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA: ÇAY DAHİL SADECE 30 LİRA 

Ekrem Coşkun Tost, açılış kapsamında tost ve içeceği birlikte uygun fiyatlarla sunuyor.

Fiyatlar ise şöyle:

Duble kaşarlı tost + çay: 30 TL

Kaşarlı ve sebzeli tost: 35 TL

Kaşarlı ve sucuklu tost: 45 TL

Kaşarlı, sucuklu ve sebzeli tost: 50 TL

Et dönerli ve kaşarlı tost: 70 TL

Üç çeşit peynirli tost: 35 TL

Tavuk dönerli ve kaşarlı tost: 45 TL

Acı salçalı karışık tost: 50 TL

Yeni şube, lezzetli tostları ve uygun fiyatlarıyla Konyalıların yeni uğrak noktası olmaya aday.

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