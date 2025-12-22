GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,34
STERLİN
57,82
GRAM
6.136,70
ÇEYREK
10.096,78
YARIM ALTIN
20.095,10
CUMHURİYET ALTINI
40.063,31
KONYA Haberleri

ENNTEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDEN 24-25 ARALIK’TA FENER ALAYI VE ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ

- Güncelleme Tarihi:

ENNTEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDEN 24-25 ARALIK’TA FENER ALAYI VE ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ

ENNTEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDEN 24-25 ARALIK'TA FENER ALAYI VE ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ

Konya'nın sevilen aile buluşma noktası Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Konya kültürünün önemli geleneklerinden Fener Alayı ve Şivlilik etkinliklerini bu yıl da coşkuyla kutluyor. 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek program, hem çocuklara hem de ailelere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak.

24 ARALIK – FENER ALAYI COŞKUSU
Etkinlikler kapsamında 24 Aralık Salı günü saat 19.00'da Fener Alayı korteji düzenlenecek. Korteje katılan çocuklara ücretsiz fener dağıtımı yapılacak. Ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Fener Alayı, Enntepe AVM'den başlayarak kortej yürüyüşü ile devam edecek ve geceyi renkli görüntüler süsleyecek.

25 ARALIK – ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ
25 Aralık Çarşamba günü Şivlilik geleneği kapsamında, gün içerisinde 3 seans olarak düzenlenecek, Ayşin Abla ile Masallar Aytaç Abi ile Şarkılar etkinliği ziyaretçilerle buluşacak.

Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi olarak hem kültürel mirasımızı yaşatmayı hem de çocukların yüzünü güldürecek sosyal deneyimler sunmayı önemsiyoruz. Geleneklerimizden aldığımız ilhamla hazırladığımız bu özel iki günlük program, tüm Konyalıları birlik ve paylaşma ruhuyla bir araya getirecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER