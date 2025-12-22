ENNTEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDEN 24-25 ARALIK'TA FENER ALAYI VE ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ

Konya'nın sevilen aile buluşma noktası Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Konya kültürünün önemli geleneklerinden Fener Alayı ve Şivlilik etkinliklerini bu yıl da coşkuyla kutluyor. 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek program, hem çocuklara hem de ailelere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak.

24 ARALIK – FENER ALAYI COŞKUSU

Etkinlikler kapsamında 24 Aralık Salı günü saat 19.00'da Fener Alayı korteji düzenlenecek. Korteje katılan çocuklara ücretsiz fener dağıtımı yapılacak. Ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Fener Alayı, Enntepe AVM'den başlayarak kortej yürüyüşü ile devam edecek ve geceyi renkli görüntüler süsleyecek.

25 ARALIK – ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ

25 Aralık Çarşamba günü Şivlilik geleneği kapsamında, gün içerisinde 3 seans olarak düzenlenecek, Ayşin Abla ile Masallar Aytaç Abi ile Şarkılar etkinliği ziyaretçilerle buluşacak.

Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi olarak hem kültürel mirasımızı yaşatmayı hem de çocukların yüzünü güldürecek sosyal deneyimler sunmayı önemsiyoruz. Geleneklerimizden aldığımız ilhamla hazırladığımız bu özel iki günlük program, tüm Konyalıları birlik ve paylaşma ruhuyla bir araya getirecek.

