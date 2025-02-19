2018 yılında katıldığı ’MasterChef Türkiye’ yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından bıçaklandığını açıklaması üzerine gündem oldu. Birçok kullanıcı Eslem Sena Yurt’un kim, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Eslem Sena Yurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eslem Sena Yurt MasterChef’te ne zaman yarıştı? İşte Eslem Sena Yurt hakkında merak edilenler...

Eslem Sena Yurt kimdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. MasterChef Türkiye yarışmasından tanıdığımız Eslem Sena Yurt ile ilgili detaylar haberimizde... MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Eslem Sena Yurt, Instagram hesabından kötü haberi duyurdu. Ünlü isimlerin aşçılığını yapan Yurt, '1 hafta önce bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü' açıkladı. '' 5 LİTRE KAN KAYBETTİM'' Hastane odasından paylaşım yapan Eslem Sena Yurt, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim." Eslem Sena Yurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Magazinseverler tarafından araştırılıyor. ESLEM SENA YURT KİMDİR? MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı, başarılı performansıyla yarışmada dikkat çekmişti. Eslem aynı zamanda yarışmada en sivri dilli isim olarka tanınıyordu.

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