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Etliekmek 3 katı fiyata mı satılıyor! Fahiş fiyata bir tepki daha

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Etliekmek 3 katı fiyata mı satılıyor! Fahiş fiyata bir tepki daha

Konya'da liste fiyatı 220 TL'yi bulan etliekmek lüks restoran menülerinde kalacaktı. Şehrin hatırlı ustaları ve öncü esnafları etliekmek fiyatı 60 TL'ye kadar çekerek buna mani oldu ama atılan adım birilerini rahatsız etti. 

Fiyatı aşırı yükseldi!

Konya Lokantacılar Odası tarafından fırın ve restoranlara gönderilen fiyat listesinde tek etliekmeğin fiyatını 220 TL'ye ulaşmıştı. Konyalılar için lüks ama vazgeçilmez olan etliekmeğin fiyatını 60 TL'ye kadar düşüren işletmeler fahiş fiyattan satışı durdurdu. Bugün Konya'da etliekmeğin fiyatı 60 ile 220 TL arasında değişiyor. 

Fiyat farkı nasıl oluştu! 

Konya'da 2 restoran arasında 3-4 katlık fiyat farkı var. Bu anormal fiyat farkına açıklama beklenirken kameralar karşısına geçen Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan yeni bir tartışma başlattı. Karamercan, etliekmeği ucuza satanları hedef alarak, etliekmeğin standartları dışında yapıldığını, genleri ile oynandığını iddia etti. Hatta "denetim yapılacak” diyerek etliekmekte hile yapıldığını belirtti. 

Genleri ile oynamak ne demek?

Gen tartışması etliekmek ustalarını ve restoran sahiplerini ayağa kaldırdı. Ekrem Coşkun pişirip sattığı etliekmeğin reçetesini paylaştı. Şimdi bir tepki de Ali Usta Etliekmek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçüksarıkulak'tan geldi. Her türlü denetime açık olduklarını ifade eden Küçüksarıkulak da hesaplı etliekmek reçetesini paylaştı. 180 gram hamur, 100 gram et ve 100 gram sebze ile pişen Konya etliekmeğinde hile ve tağşiş yapılmadığını vurgulayan Küçüksarıkulak, ayda 2 kez denetlendiklerini de ekledi.

Toptan alıp sürümden kazanç! 

Etliekmeği 220 TL yerine 100 TL altına satan restoran ve fırınların tarifesi aynı…

Eti ve sebzeyi toptan alan bu işletmeler sürümden kazanarak hem müşterilerini memnun ediyor hem de daha çok personel çalıştırıyor. Konya'da son yıllarda bozulan fiyat dengesi kararlı esnafların dik duruşu ile yeniden sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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