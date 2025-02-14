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Gazze satılık değil! Konya’da miting düzenlenecek

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Gazze satılık değil! Konya’da miting düzenlenecek
İsrail ve Amerika’nın Gazze üzerine yaptıkları ’satın alma’ planına karşılık Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde 15 Şubat Cumartesi günü Mevlana Meydanı’nda öğle namazı sonrası büyük bir miting gerçekleştirilecek

İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı ABD desteği ile toprak gaspı ile devam ettirme planlıyor. Konya Gazze için bir kez daha Mevlana Meydanı'nda buluşacak.

GAZZE SATILIK DEĞİL!
İsrail ve Amerika'nın Gazze üzerine yaptıkları planları artık açık açık dile getiriyor. Filistinlileri göçe zorlayıp Gazze'yi gasp etmeyi amaçlayan Siyonistlerin oyunu Müslümanların direnişi ile bozulacak. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze için bir çağrı daha yaptı.

ANADOLU GAZZE İÇİN AYAKTA!
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde 15 Şubat Cumartesi günü Mevlana Meydanı'ndan öğle namazı sonrası büyük bir miting düzenlenecek. "Anadolu Gazze İçin Ayakta Mukaddes Topraklar Satılık Değildir" mitingine yoğun katılım bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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