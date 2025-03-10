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Karaman’da baba ve oğluna köpek saldırdı: “Oğlum da Konya’daki çocuğun durumuna düşebilirdi’’

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Karaman’da baba ve oğluna köpek saldırdı: “Oğlum da Konya’daki çocuğun durumuna düşebilirdi’’
Karaman’da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu köpekten korumaya çalışan baba köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralandı. Saldırgan köpek, belediye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakalanarak belediye barınağına götürüldü.

Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Teber (45) oğlu Kerimcan Teber (10) ile yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradı.

Oğlunu korumak için kendini feda eden babanın ise bacağını köpek ısırdı. Bacağından yaralanan babanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan baba ile olayı yara almadan atlatan oğlu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan köpek, belediye görevlileri ile polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu belediye ekibince uyuşturularak yakalanan köpek daha sonra belediyeye ait köpek barınağına götürüldü.

"Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi"

Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan baba Ziya Teber,

"Yolda oğlumla birlikte yürüyorduk bir anda köpek bize saldırdı. Oğluma saldırmasın diye onu kurtarmak istedim o sırada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı hastaneye geldik ve aşı olduk. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyorum. Köpek sahibinden de şikayetçiyim. Olayda kimin kastı varsa hepsinden şikayetçiyim. Kanuni yolara başvuracağım. Devletin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Daha bu köpekler kaç kişiyi ısıracak. Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim" dedi.

Baba ile oğluna saldıran köpeğin sahipli ve aşılarının tam olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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