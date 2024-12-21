Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı! İşte şehir şehir ödenecek tutarlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerde verilecek yeni kira desteği miktarı.

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar da bulundu. Bakan Kurum, evini kentsel dönüşüme verecekler için kira müjdesi verdi.

İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ 8 BİN LİRA OLDU

Yeni kararla kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira desteği artırıldı. Şehir şehir ödenecek yeni tutarları açıklayan Bakan Kurum, İstanbul'da 5 bin 500 lira olarak ödenen desteğin 8 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

ANKARA, ANTALYA, BURSA VE İZMİR'DE KİRA DESTEĞİ KAÇ LİRA OLDU?

Diğer şehirlerdeki destekleri de açıklayan Kurum, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi