Konya Çumra’da Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Çumra’da Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Çumra'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Çumra'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, tatil ihtimali gündeme geldi. Yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.
Çumra'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Çumra'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Kar yağışı nedeniyle çevre illerde de tatil kararları gündeme gelirken, Çumra'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, Konya Valiliği'nden veya Çumra Kaymakamlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Çumra'da Kar Tatili Var Mı?
Çumra'da olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Ancak, Konya Valiliği veya Çumra Kaymakamlığı'ndan henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru gelmiş değil.
Kaynak: Haber Merkezi