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Konya’da 19 bin 702 üreticiye 670 milyon 748 bin 727 TL destek ödendi!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da 19 bin 702 üreticiye 670 milyon 748 bin 727 TL destek ödendi!

Ülkeler için bitkisel ve hayvansal üretim büyük önem taşırken, Türkiye'de hem tarımsal hem de hayvansal üretim açısından Konya, birçok üründe ve hayvan yetiştiriciliğinde zirvede yer alıyor.

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNE BÜYÜK DESTEK!

Buğday, arpa, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerin yanı sıra büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de Konya ön plana çıkıyor. Özellikle çiğ süt üretimi, kentte büyük bir paya sahip…

Bu alandaki üretimi desteklemek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler devreye alınıyor.

19 BİN 702 ÜRETİCİYE ÇİĞ SÜT DESTEĞİ!

2024 yılı kapsamında, kent genelinde toplam 19 bin 702 üreticiye 670 milyon 748 bin 727 TL tutarında çiğ süt destekleme ödemesi yapıldığı duyuruldu.

(Mustafa İlker Şen)

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