Konya’da 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Konya’da 2 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti. Rozetlerini Ak Parti Grup Toplantısında Ak Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Önemli mesajlar veren Erdoğan, toplantının son bölümünde AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.

Konya'dan 2 başkan AK Parti'ye geçti

Yerel seçimlere bağımsız aday olarak girerek Hüyük Belediye Başkanı seçilen Sadık Sefer ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, her iki başkanın da AK Parti'ye katılımı büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Sefer ve Başkan Yılmaz, bundan sonraki görev süreçlerinde AK Parti çatısı altında ilçelerine hizmet etmeye devam edecek.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer kimdir?

1955 tarihinde Hüyük'te doğdu ilk ve ortaokulu Hüyük'te okudu. 1972 yılında Konya Gazi Lisesi'ni bitirdi.

1980 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1989-1994 yılları arasında da Hüyük Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2003 yılında Hüyük Devlet Hastanesine atanan ve bir süredir bu hastanede başhekim olarak görev yapmaya başladı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz 1978'de Yalıhüyük'te doğdu. İlk ve Orta Öğrenimimi Yalıhüyük'te, Lise Öğrenimini Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde, Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1995 Yılında Seydişehir'de Refah Partisi Gençlik Kollarında Görev Aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 Yılında Kurulduğu Tarihten İtibaren İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Yönetimi ve 2009-2018 Yılları Arası Bağcılar İlçe yönetiminde aktif görevlerde bulundu.

Doğanhisar belediye başkanı da AK Parti'ye geçmişti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etmiş ve bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmişti. AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Ali Öztoklu'da AK Parti'ye geçen isimler arasında yer almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takdim edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi