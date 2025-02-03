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Konya’da 30 yılda araç sayısı 5 katına çıktı! Motorlu taşıt sayısı 900 bini aştı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da 30 yılda araç sayısı 5 katına çıktı! Motorlu taşıt sayısı 900 bini aştı
Konya’daki motorlu kara taşıtlarının yıllara göre dağılımı belli oldu. Konya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2024’te 928 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Konya'daki motorlu kara taşıtları sayısı 2024 yılı itibarıyla 928.837'ye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023'te 858.597 olarak kaydedilmişti. Böylece şehirdeki araç sayısı bir yıl içinde 70 bin 240 artış gösterdi.

Otomobiller büyük paya sahip

Verilere göre otomobiller en büyük paya sahip olup, 441.378 adetle toplam araçların yarısını oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 167.537'ye ulaşarak şehir içi ulaşımda motosikletlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Traktör sayısı yükseldi!

Kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon gibi ticari araçların da sayısında artış gözlemlenirken, traktör sayısı 103.956'ya yükseldi.

Konya'da 30 yılda araç sayısı arttı

Konya'da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1994 yılında 184.377 iken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 928.837'ye ulaştı. Son 30 yılda araç sayısı yaklaşık 5 katına çıktı.

1994 yılında otomobil sayısı 63.699 iken, 2024'te bu rakam 441.378 oldu. En büyük artış ise motosikletlerde yaşandı; 1994'te 45.436 olan motosiklet sayısı, 2024'te 167.537'ye yükseldi.

Konya'da motorlu taşıt sayısı;

YIL

TOPLAM

1. (Otomobil)

2. (Minibüs)

3. (Otobüs)

4. (Kamyonet)

5. (Kamyon)

6. (Motosiklet)

7. (Özel Amaçlı)

9. (Traktör)

1994

 184.377

         63.699

         3.186

         2.100

           10.594

        13.389

           45.436

                1.963

       40.669

1995

 194.955

         69.449

         3.528

         2.148

           11.702

        14.271

           46.433

                2.089

       41.745

1996

 208.303

         75.526

         3.913

         2.244

           13.527

        15.433

           47.457

                2.297

       43.976

1997

 228.202

         84.068

         4.414

         2.408

           16.682

        16.724

           49.466

                2.517

       47.742

1998

 247.106

         92.366

         4.877

         2.622

           20.737

        18.299

           50.559

                2.668

       50.480

1999

 262.072

       100.502

         5.354

         2.792

           23.472

        19.270

           51.391

                2.693

       52.122

2000

 278.541

       110.606

         5.746

         2.911

           26.206

        20.066

           52.089

                2.708

       53.522

2001

 286.404

       116.061

         5.901

         2.971

           27.392

        20.384

           52.377

                2.785

       53.751

2002

 293.205

       121.981

         6.103

         3.105

           28.901

        20.884

           52.711

                2.817

       51.828

2003

 307.477

       130.234

         6.299

         3.252

           31.820

        21.830

           53.167

                2.886

       52.904

2004

 327.001

       135.130

         6.970

         3.073

           35.602

        30.546

           59.390

                   761

       55.529

2005

 351.862

       146.840

         7.537

         3.288

           41.524

        31.752

           63.231

                   838

       56.852

2006

 385.632

       159.951

         8.252

         3.556

           47.528

        32.825

           74.307

                   970

       58.243

2007

 410.254

       171.771

         8.781

         3.773

           52.330

        33.749

           79.441

                1.125

       59.284

2008

 435.326

       183.698

         9.211

         4.002

           57.157

        33.979

           85.419

                1.061

       60.799

2009

 457.768

       196.835

         9.387

         4.047

           61.900

        32.365

           90.096

                1.022

       62.116

2010

 488.626

       214.970

         9.603

         4.153

           69.042

        32.491

           92.712

                1.029

       64.626

2011

 522.578

       235.522

         9.590

         4.563

           75.418

        31.706

           96.870

                   877

       68.032

2012

 556.391

       253.403

         9.689

         4.968

           82.142

        32.974

         101.449

                   864

       70.902

2013

 581.064

       271.311

         9.664

         5.114

           88.064

        32.257

           99.969

                1.107

       73.578

2014

 611.130

       289.030

         9.614

         5.344

           94.410

        32.770

         101.557

                1.387

       77.018

2015

 646.940

       309.383

        10.118

         5.616

          102.917

        34.151

         102.542

                1.617

       80.596

2016

 679.180

       329.142

        10.510

         5.815

          110.326

        35.251

         102.750

                1.782

       83.604

2017

 708.617

       346.270

        10.853

         5.927

          117.332

        35.946

         103.559

                1.987

       86.743

2018

 724.139

       353.301

        11.075

         5.847

          122.068

        36.310

         104.547

                2.084

       88.907

2019

 724.397

       349.845

        11.248

         5.697

          123.370

        36.789

         105.670

                2.159

       89.619

2020

 746.080

       361.755

        11.637

         5.703

          127.288

        38.068

         107.569

                2.303

       91.757

2021

 774.825

       378.119

        11.632

         5.645

          133.534

        39.219

         110.082

                2.498

       94.096

2022

 804.798

       392.614

        11.569

         5.738

          139.107

        40.736

         115.277

                2.678

       97.079

2023

 858.597

       415.376

        11.919

         5.893

          143.988

        42.516

         135.018

                2.777

     101.110

2024

 928.837

       441.378

        12.560

         6.050

          150.338

        43.961

         167.537

                3.057

     103.956

 

(Mustafa İlker Şen)

 

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