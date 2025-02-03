Konya’da 30 yılda araç sayısı 5 katına çıktı! Motorlu taşıt sayısı 900 bini aştı

Konya’daki motorlu kara taşıtlarının yıllara göre dağılımı belli oldu. Konya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2024’te 928 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Konya'daki motorlu kara taşıtları sayısı 2024 yılı itibarıyla 928.837'ye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023'te 858.597 olarak kaydedilmişti. Böylece şehirdeki araç sayısı bir yıl içinde 70 bin 240 artış gösterdi.

Otomobiller büyük paya sahip

Verilere göre otomobiller en büyük paya sahip olup, 441.378 adetle toplam araçların yarısını oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 167.537'ye ulaşarak şehir içi ulaşımda motosikletlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Traktör sayısı yükseldi!

Kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon gibi ticari araçların da sayısında artış gözlemlenirken, traktör sayısı 103.956'ya yükseldi.

Konya'da 30 yılda araç sayısı arttı

Konya'da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1994 yılında 184.377 iken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 928.837'ye ulaştı. Son 30 yılda araç sayısı yaklaşık 5 katına çıktı.

1994 yılında otomobil sayısı 63.699 iken, 2024'te bu rakam 441.378 oldu. En büyük artış ise motosikletlerde yaşandı; 1994'te 45.436 olan motosiklet sayısı, 2024'te 167.537'ye yükseldi.

Konya'da motorlu taşıt sayısı;

YIL TOPLAM 1. (Otomobil) 2. (Minibüs) 3. (Otobüs) 4. (Kamyonet) 5. (Kamyon) 6. (Motosiklet) 7. (Özel Amaçlı) 9. (Traktör) 1994 184.377 63.699 3.186 2.100 10.594 13.389 45.436 1.963 40.669 1995 194.955 69.449 3.528 2.148 11.702 14.271 46.433 2.089 41.745 1996 208.303 75.526 3.913 2.244 13.527 15.433 47.457 2.297 43.976 1997 228.202 84.068 4.414 2.408 16.682 16.724 49.466 2.517 47.742 1998 247.106 92.366 4.877 2.622 20.737 18.299 50.559 2.668 50.480 1999 262.072 100.502 5.354 2.792 23.472 19.270 51.391 2.693 52.122 2000 278.541 110.606 5.746 2.911 26.206 20.066 52.089 2.708 53.522 2001 286.404 116.061 5.901 2.971 27.392 20.384 52.377 2.785 53.751 2002 293.205 121.981 6.103 3.105 28.901 20.884 52.711 2.817 51.828 2003 307.477 130.234 6.299 3.252 31.820 21.830 53.167 2.886 52.904 2004 327.001 135.130 6.970 3.073 35.602 30.546 59.390 761 55.529 2005 351.862 146.840 7.537 3.288 41.524 31.752 63.231 838 56.852 2006 385.632 159.951 8.252 3.556 47.528 32.825 74.307 970 58.243 2007 410.254 171.771 8.781 3.773 52.330 33.749 79.441 1.125 59.284 2008 435.326 183.698 9.211 4.002 57.157 33.979 85.419 1.061 60.799 2009 457.768 196.835 9.387 4.047 61.900 32.365 90.096 1.022 62.116 2010 488.626 214.970 9.603 4.153 69.042 32.491 92.712 1.029 64.626 2011 522.578 235.522 9.590 4.563 75.418 31.706 96.870 877 68.032 2012 556.391 253.403 9.689 4.968 82.142 32.974 101.449 864 70.902 2013 581.064 271.311 9.664 5.114 88.064 32.257 99.969 1.107 73.578 2014 611.130 289.030 9.614 5.344 94.410 32.770 101.557 1.387 77.018 2015 646.940 309.383 10.118 5.616 102.917 34.151 102.542 1.617 80.596 2016 679.180 329.142 10.510 5.815 110.326 35.251 102.750 1.782 83.604 2017 708.617 346.270 10.853 5.927 117.332 35.946 103.559 1.987 86.743 2018 724.139 353.301 11.075 5.847 122.068 36.310 104.547 2.084 88.907 2019 724.397 349.845 11.248 5.697 123.370 36.789 105.670 2.159 89.619 2020 746.080 361.755 11.637 5.703 127.288 38.068 107.569 2.303 91.757 2021 774.825 378.119 11.632 5.645 133.534 39.219 110.082 2.498 94.096 2022 804.798 392.614 11.569 5.738 139.107 40.736 115.277 2.678 97.079 2023 858.597 415.376 11.919 5.893 143.988 42.516 135.018 2.777 101.110 2024 928.837 441.378 12.560 6.050 150.338 43.961 167.537 3.057 103.956

(Mustafa İlker Şen)