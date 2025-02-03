Konya’da 30 yılda araç sayısı 5 katına çıktı! Motorlu taşıt sayısı 900 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Konya'daki motorlu kara taşıtları sayısı 2024 yılı itibarıyla 928.837'ye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023'te 858.597 olarak kaydedilmişti. Böylece şehirdeki araç sayısı bir yıl içinde 70 bin 240 artış gösterdi.
Otomobiller büyük paya sahip
Verilere göre otomobiller en büyük paya sahip olup, 441.378 adetle toplam araçların yarısını oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 167.537'ye ulaşarak şehir içi ulaşımda motosikletlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Traktör sayısı yükseldi!
Kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon gibi ticari araçların da sayısında artış gözlemlenirken, traktör sayısı 103.956'ya yükseldi.
Konya'da 30 yılda araç sayısı arttı
Konya'da motorlu kara taşıtlarının sayısı 1994 yılında 184.377 iken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 928.837'ye ulaştı. Son 30 yılda araç sayısı yaklaşık 5 katına çıktı.
1994 yılında otomobil sayısı 63.699 iken, 2024'te bu rakam 441.378 oldu. En büyük artış ise motosikletlerde yaşandı; 1994'te 45.436 olan motosiklet sayısı, 2024'te 167.537'ye yükseldi.
Konya'da motorlu taşıt sayısı;
|
YIL
|
TOPLAM
|
1. (Otomobil)
|
2. (Minibüs)
|
3. (Otobüs)
|
4. (Kamyonet)
|
5. (Kamyon)
|
6. (Motosiklet)
|
7. (Özel Amaçlı)
|
9. (Traktör)
|
1994
|
184.377
|
63.699
|
3.186
|
2.100
|
10.594
|
13.389
|
45.436
|
1.963
|
40.669
|
1995
|
194.955
|
69.449
|
3.528
|
2.148
|
11.702
|
14.271
|
46.433
|
2.089
|
41.745
|
1996
|
208.303
|
75.526
|
3.913
|
2.244
|
13.527
|
15.433
|
47.457
|
2.297
|
43.976
|
1997
|
228.202
|
84.068
|
4.414
|
2.408
|
16.682
|
16.724
|
49.466
|
2.517
|
47.742
|
1998
|
247.106
|
92.366
|
4.877
|
2.622
|
20.737
|
18.299
|
50.559
|
2.668
|
50.480
|
1999
|
262.072
|
100.502
|
5.354
|
2.792
|
23.472
|
19.270
|
51.391
|
2.693
|
52.122
|
2000
|
278.541
|
110.606
|
5.746
|
2.911
|
26.206
|
20.066
|
52.089
|
2.708
|
53.522
|
2001
|
286.404
|
116.061
|
5.901
|
2.971
|
27.392
|
20.384
|
52.377
|
2.785
|
53.751
|
2002
|
293.205
|
121.981
|
6.103
|
3.105
|
28.901
|
20.884
|
52.711
|
2.817
|
51.828
|
2003
|
307.477
|
130.234
|
6.299
|
3.252
|
31.820
|
21.830
|
53.167
|
2.886
|
52.904
|
2004
|
327.001
|
135.130
|
6.970
|
3.073
|
35.602
|
30.546
|
59.390
|
761
|
55.529
|
2005
|
351.862
|
146.840
|
7.537
|
3.288
|
41.524
|
31.752
|
63.231
|
838
|
56.852
|
2006
|
385.632
|
159.951
|
8.252
|
3.556
|
47.528
|
32.825
|
74.307
|
970
|
58.243
|
2007
|
410.254
|
171.771
|
8.781
|
3.773
|
52.330
|
33.749
|
79.441
|
1.125
|
59.284
|
2008
|
435.326
|
183.698
|
9.211
|
4.002
|
57.157
|
33.979
|
85.419
|
1.061
|
60.799
|
2009
|
457.768
|
196.835
|
9.387
|
4.047
|
61.900
|
32.365
|
90.096
|
1.022
|
62.116
|
2010
|
488.626
|
214.970
|
9.603
|
4.153
|
69.042
|
32.491
|
92.712
|
1.029
|
64.626
|
2011
|
522.578
|
235.522
|
9.590
|
4.563
|
75.418
|
31.706
|
96.870
|
877
|
68.032
|
2012
|
556.391
|
253.403
|
9.689
|
4.968
|
82.142
|
32.974
|
101.449
|
864
|
70.902
|
2013
|
581.064
|
271.311
|
9.664
|
5.114
|
88.064
|
32.257
|
99.969
|
1.107
|
73.578
|
2014
|
611.130
|
289.030
|
9.614
|
5.344
|
94.410
|
32.770
|
101.557
|
1.387
|
77.018
|
2015
|
646.940
|
309.383
|
10.118
|
5.616
|
102.917
|
34.151
|
102.542
|
1.617
|
80.596
|
2016
|
679.180
|
329.142
|
10.510
|
5.815
|
110.326
|
35.251
|
102.750
|
1.782
|
83.604
|
2017
|
708.617
|
346.270
|
10.853
|
5.927
|
117.332
|
35.946
|
103.559
|
1.987
|
86.743
|
2018
|
724.139
|
353.301
|
11.075
|
5.847
|
122.068
|
36.310
|
104.547
|
2.084
|
88.907
|
2019
|
724.397
|
349.845
|
11.248
|
5.697
|
123.370
|
36.789
|
105.670
|
2.159
|
89.619
|
2020
|
746.080
|
361.755
|
11.637
|
5.703
|
127.288
|
38.068
|
107.569
|
2.303
|
91.757
|
2021
|
774.825
|
378.119
|
11.632
|
5.645
|
133.534
|
39.219
|
110.082
|
2.498
|
94.096
|
2022
|
804.798
|
392.614
|
11.569
|
5.738
|
139.107
|
40.736
|
115.277
|
2.678
|
97.079
|
2023
|
858.597
|
415.376
|
11.919
|
5.893
|
143.988
|
42.516
|
135.018
|
2.777
|
101.110
|
2024
|
928.837
|
441.378
|
12.560
|
6.050
|
150.338
|
43.961
|
167.537
|
3.057
|
103.956
(Mustafa İlker Şen)