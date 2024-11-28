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Konya’da 3 besici ve 60 küçükbaş hayvan mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu

Konya’da 3 besici ve 60 küçükbaş hayvan mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu
Konya’nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada hayvanlarıyla birlikte mahsur kalan besiciler, belediye ekipleri tarafından yollar kardan temizlenerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üç Kuyular mevkiinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağlık alandaki yaylada bulunan çadırlarda kalan besiciler zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine harekete geçerek çalışma başlatan Derebucak Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki çadırları terk edemeyen besiciler ile sahip olduğu küçükbaş hayvanları kurtarabilmek için seferber oldu.

Mahsur kalan aralarında yaşlı bir kişinin de olduğu 3 besici ve 60 küçükbaş hayvana ekiplerin iş makineleri ile yolu kardan temizleyerek açması sonucu ulaşılabildi.

25 kilometre boyunca yoldaki karları kürüyen ekipler, ulaştıkları mahsur kalan besiciler ile keçi sürüsünü araç ve kamyonlarla gidecekleri yere götürdü.

Kaynak: İHA

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