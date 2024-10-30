Konya’da 3 tekerlekli elektrikli motosiklet alev aldı! Esnaf yangını söndürmek için seferber oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde atık kağıt toplayan bir kişinin 3 tekerlekli elektrikli motosikletteki kağıtları bir anda yanmaya başladı. Dumanın çıktığını gören duyarlı esnaf yardıma koşarak söndürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Kıbrıs Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen bir atık kağıt toplayıcısına ait 3 tekerlekli elektrikli motosikletin üzerinde kağıtların olduğu kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan dumanı gören sürücü müdahale etse de başarılı olamayınca çevredeki esnaf seferber oldu.

Yardıma gelen esnaf yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek büyümesini önledi. Sürücü ise esnaflara teşekkür etti.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Sibel Elmas)