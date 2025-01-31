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Konya’da 876.562 şahıs sorgulandı! Aranan toplam 352 şahıs ve 47 araç yakalandı

Konya’da 876.562 şahıs sorgulandı! Aranan toplam 352 şahıs ve 47 araç yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ocak 2025 boyunca suç ve suçlularla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 1-30 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 876 bin 562 şahıs ve 2 milyon 201 bin 457 araç sorgulandı. Operasyonlar neticesinde 185'i hapis cezasıyla aranan toplam 352 şahıs yakalandı.

Aranan Suçlular Tek Tek Yakalandı

Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda şahsı kıskıvrak yakaladı. Bunlar arasında;

Dolandırıcılık, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan şahıslar,

Uyuşturucu ticareti, terör örgütüne üye olma ve adam öldürme suçlarından hüküm giymiş kişiler,

Çocukları fuhşa teşvik etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından arananlar yer aldı.

Özellikle Ereğli ilçesinde yakalanan bir şahsın, çek dolandırıcılığı ve hükümlü/tutuklu kaçması gibi suçlardan toplam 56 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Konya'da aranan 182 şahıs yakalandı

185 Hükümlü ve 167 İfade İçin Aranan Şahıs Yakalandı

Operasyon kapsamında;

0-5 yıl hapis cezası bulunan 157 kişi,

5-10 yıl hapis cezası bulunan 18 kişi,

10-20 yıl hapis cezası bulunan 8 kişi,

20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 167 şahıs da gözaltına alındı. Operasyonlarda 47 araç da ele geçirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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