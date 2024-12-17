Konya’da 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi
Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin operasyonunda 92 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, bir araçla tek dal sigara halinde doldurulmuş makaron kaçakçılığı yapıldığı ve tek dal sigara halindeki doldurulmuş makaronların piyasaya sürüleceği yönünde alınan istihbarı bilgi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.
Yürütülen çalışmalarda, devletin vergi kayıplarını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, plakası belirlenen bir araç D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta arama yapan ekipler, 4 koli içerisinde 20 tepsi halinde 92 bin adet kaçak tek dal sigara doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Malzemelere el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta bulunan iki şüpheli A.H. ve M.H.'yi gözaltına aldı.
Zanlılara emniyette Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu'ndan işlem yapıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”