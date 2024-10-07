Konya’da aile dehşeti! Eniştesini tabancayla vurarak öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!
Konya’da eniştesi Oktay Can Anlı’yı (26) tabancayla vurarak öldüren Muhammet Yasin B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Yasin B.’nin, Anlı’yı ablası C.A.’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Yasin B., 42 AGT 647 plakalı otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın evine gitti. Taraflar, evin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacaklarından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Can Anlı, kurtarılamadı.
Muhammet Yasin B. de polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Muhammet Yasin B., eniştesinin ablası C.A.'ya şiddet uyguladığını, daha önce uyarılarına rağmen ablasına şiddete devam etmesi üzerine tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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